'Best Value Award Puglia', le aziende creano valore

Venerdì 24 gennaio a Bari la cerimonia di premiazione delle eccellenze pugliesi





BARI - Presentare e premiare le eccellenze imprenditoriali della Puglia emerse da una ricerca condotta sui dati di bilancio dell’esercizio 2023 di quasi 20 mila aziende. E’ il progetto di "Imprenditore Smart" che concentra l’analisi sulla capacità delle aziende di creare valore in modo sostenibile e di crescere in maniera sana, garantendo stabilità finanziaria a lungo termine. Non ci si limita a considerare il fatturato, né il profitto, né il raggiungimento di specifici obiettivi.





Si indaga, attraverso una metodologia di ricerca quantitativa, (fondata su un attendibile metodo di valutazione impiegato nelle transazioni societarie), la capacità di creare valore che genera anche positivo impatto sociale, contribuisce allo sviluppo, al benessere collettivo.





La cerimonia di premiazione "Best Value Award" si terrà venerdì prossimo 24 gennaio a Bari presso la Camera di Commercio a partire dalle ore 10: la manifestazione, giunta in Puglia alla quarta edizione, è organizzata in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia e Meridia Consulting. L’adozione di un metodo di valutazione che non si limita al solo fatturato permette di scoprire e valorizzare imprese meno conosciute ma economicamente solide, portando in luce realtà imprenditoriali emergenti in grado di raggiungere risultati significativi e di dimostrare notevoli capacità di resilienza.





Per rendere omogeneo il confronto, le imprese sono suddivise in quattro classifiche in base al range di valutazione dell’azienda: tra 5 e 10 milioni di euro, le imprese "Ghepardo"; tra 10 e 50 milioni, le imprese "Pantera"; tra 50 e 100 milioni, le imprese "Tigre"; oltre 100 milioni, le imprese "Leone". Per ogni categoria saranno premiate 10 aziende con la maggiore crescita di valore. Novità di quest’anno l’introduzione di un’altra sezione che premia invece la "corporate governance" delle imprese, cioè l’insieme di norme, strutture e meccanismi che regolano i processi decisionali e di controllo all’interno di una società. Un’efficace struttura di governance favorisce una gestione orientata alla creazione di valore e al miglioramento dei risultati aziendali.





La premiazione sarà preceduta dalla illustrazione della ricerca: un rapporto contenente analisi sintetica dei contesti economici di riferimento, il metodo di valutazione adottato, le classifiche e le schede delle aziende con la crescita più significativa. In chiusura la presentazione delle prossime iniziative e un buffet.