Noci, la Polizia Locale celebra il Patrono San Sebastiano

NOCI (BA) - Si è svolta, presso la parrocchia del Ss.mo Nome di Gesù, la celebrazione religiosa in onore di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale. Alla santa messa, officiata da don Maurizio Caldararo, hanno partecipato le autorità civili e militari, le associazioni di volontariato ed ex colleghi in quiescenza.





Al termine della funzione, il comandante della Polizia Locale di Noci, dott. Giuseppe Ricci, ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti. Momento centrale della cerimonia è stata la proiezione di un video che ha raccontato la quotidianità lavorativa di un agente, evidenziando gli aspetti umani e professionali del loro operato. Inoltre ha fornito e illustrato alcuni importanti dati, relativi all'attività portata avanti dalla Polizia locale nell'anno da poco concluso. Il comandante Ricci ha poi chiuso il video con un intervento in cui ha spiegato "cosa c’è oltre la divisa", richiamando l’attenzione sull’impegno e la passione che caratterizzano il lavoro della Polizia Locale.





Il sindaco Francesco Intini, durante il suo intervento, ha espresso parole di stima e gratitudine verso gli agenti: "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per il lavoro prezioso che svolgete ogni giorno. Non siete solo tutori dell’ordine, ma veri punti di riferimento per la nostra comunità. Il vostro impegno quotidiano non si limita al rispetto delle regole, ma contribuisce a costruire una convivenza civile e consapevole. Sappiamo che il vostro ruolo non è sempre facile, ma l’etica e la dedizione al lavoro che contraddistingue il vostro operato è indispensabile ad una comunità che abbia a cuore la propria sicurezza ed il proprio decoro".





La giornata dedicata a San Sebastiano si conferma un momento importante per celebrare il lavoro della Polizia Locale, sempre più impegnata a garantire sicurezza e ordine sul territorio. Un’occasione per ribadire il valore del loro operato al servizio della comunità.