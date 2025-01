Parte da Lecce il confronto sul tema del 'Digitale al servizio del territorio'

Talk a più voci con esperti e amministratori di Regione, Università, Wind Tre, Fpa e Confindustria





LECCE - Il confronto costante tra imprese, istituzioni, enti di formazione e cittadini è fondamentale per sviluppare nuove competenze e creare sinergie capaci di promuovere uno sviluppo digitale sostenibile e inclusivo. Potrebbe essere sintetizzato così l'incontro "Il digitale al servizio del territorio" che venerdì 17 gennaio si è svolto nel Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, all'interno del ricco programma del "SITO - Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento".





Il talk a più voci, moderato dal giornalista Pierpaolo Lala, ha rappresentato un'importante occasione per esplorare il ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo del territorio e nel supporto alle imprese e alle pubbliche amministrazioni con un particolare attenzione alle giovani generazioni.





L'apertura è stata affidata a Roberto Basso, Direttore Relazioni esterne e Sostenibilità di Wind Tre, partner dell'iniziativa che ha dichiarato: «La nostra azienda si è messa al servizio della transizione digitale ed ecologica perché siamo convinti che la tecnologia e la sostenibilità possano migliorare la qualità di vita dei cittadini e delle comunità locali, oltre a generare impatti positivi. La trasformazione avviata in questi anni ha bisogno del contributo delle menti più fresche e stimolare i giovani a diventare innovatori e imprenditori è una missione di cui tutti dobbiamo farci carico, anche attraverso iniziative come il SITO».





Subito dopo Crescenzo Coppola, Head of Corporate Sales South di Wind Tre, ha illustrato i progetti "Smart City" e "Borghi connessi" sottolineando che: «In Puglia abbiamo un presidio diretto e importante rivolto alle grandi aziende pubbliche e private. In particolare, attraverso la collaborazione con imprese, decisori politici e amministrazioni locali, stiamo sviluppando progetti e soluzioni di trasformazione digitale. Il nostro obiettivo è quello di accompagnare le PP.AA. e le imprese nei processi di innovazione fondamentali per la crescita della competitività del territorio».





Andrea Baldassarre, responsabile area Content e Ricerche di FPA srl, ha snocciolato poi i risultati di "Icity Rank", ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 comuni capoluogo italiani su tre dimensioni (amministrazioni digitali, comuni aperti e città connesse).





Il contributo del mondo imprenditoriale pugliese è stato portato da Fabrizio Benvenuto, CEO di Commedia, presidente della sezione ICT, Media e Comunicazione di Confindustria Lecce e alla guida dell'International Association of Microsoft Channel Partners Italia, che ha sottolineato come sia importante implementare il digitale nelle strategie aziendali, auspicando un maggiore impegno da parte delle istituzioni in campo infrastrutturale e sottolineando la grande vitalità, competenza e curiosità dei giovani.





La prospettiva accademica è stata offerta invece dal professor Luigi Patrono, docente di Ingegneria Informatica dell'Università del Salento, che ha spiegato le azioni di didattica, ricerca e networking promosse in particolare da I-STORE, centro dell'ateneo leccese che coinvolge quattro dipartimenti (Ingegneria dell’Innovazione, Matematica e Fisica, Scienze Giuridiche e Scienze Economiche) e che si propone di realizzare attività di pre-incubazione principalmente focalizzate sulle Tecnologie digitali abilitanti la IoT per la realizzazione di ambienti intelligenti, sicuri e sostenibili.





Un tema cruciale come la cybersecurity è stato affrontato da Leonardo Cotronei, Head of IoT Marketing, 5G & Data Analytics WindTre, che ha approfondito le sfide legate alla sicurezza informatica per le imprese e le pubbliche amministrazioni: «Nell’ambito della cybersicurezza Wind Tre opera come alleato delle aziende cercando di concentrarsi su tre aspetti fondamentali: consulenza, servizio e supporto. Ogni realtà aziendale ha necessità di soluzioni su misura e sostegno continuo perché gli attacchi hacker aumentano di anno in anno» ha sottolineato.





L'incontro si è concluso con l'intervento di Vito Bavaro, dirigente della sezione Crescita digitale della Regione Puglia, che ha raccontato il percorso di trasformazione digitale sul territorio, sottolineando i progetti e le iniziative che stanno ridefinendo il futuro della regione.