Capodanno 2025: Tony Hadley incanta Trani con uno show indimenticabile in piazza Quercia

TRANI - Trani ha dato il benvenuto al 2025 con un evento straordinario, che ha visto protagonista Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. In una gremita piazza Quercia, il concerto di Capodanno ha regalato emozioni indimenticabili, segnalandosi come uno dei più prestigiosi eventi della regione.

Uno spettacolo tra musica e magia

Fin dalle 22:30, la serata è stata animata dagli speaker e DJ di Radio Selene, affiancati dalla crew di ballerini South Klan della scuola Studio Danza di Trani. Il pubblico ha potuto rivivere i momenti salienti degli ultimi 40 anni di musica, in omaggio al recente anniversario dell’emittente.

Poi, il palco è stato conquistato da Tony Hadley, che ha regalato al pubblico una performance mozzafiato. Accompagnato dalla sua Fabulous TH Band, Hadley ha riproposto i grandi classici che hanno segnato la sua carriera, da True e Gold a Through the Barricades. La sua voce potente e il suo carisma hanno incantato il pubblico, conducendolo in un viaggio musicale che ha attraversato quattro decenni.

Il momento clou: il countdown e “L’anno che verrà”

L’atmosfera si è ulteriormente scaldata alle 23:59, quando il countdown proiettato sullo specchio del porto ha unito piazza Quercia in un unico coro. A seguire, il suggestivo brano di Lucio Dalla, L’anno che verrà, è stato eseguito dal team di Radio Selene e dai ballerini della serata, con la partecipazione del sindaco Amedeo Bottaro, che ha brindato sul palco insieme a Tony Hadley e a tutta la piazza.

Parole dal sindaco Bottaro

«Il 2024 si chiude con Trani assoluta protagonista, non solo dal punto di vista turistico e culturale, ma anche amministrativo – ha dichiarato Bottaro –. È un orgoglio vedere la città accogliere così tanti visitatori e brindare insieme al futuro».

Gran finale e un augurio per il 2025

Hadley ha concluso lo spettacolo con un emozionante tributo ai Queen, interpretando We Are the Champions e augurando un 2025 di pace e serenità.

Il Capodanno continua

La festa non si ferma: oggi, alle ore 11:00, piazza Quercia ospiterà il Gran Concerto di Capodanno, con l’Orchestra ICO Suoni del Sud, diretta dal M˚ Emilia Di Pasquale. Un altro appuntamento gratuito che promette di incantare il pubblico con musica classica e contemporanea.

Un Capodanno indimenticabile per Trani, che conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama degli eventi pugliesi.