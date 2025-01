La magia della prima alba del 2025 a Punta Palascia immortalata da Ezio Cairoli

ph_Ezio Cairoli

LECCE - La prima alba del 2025 ha regalato uno spettacolo mozzafiato a Punta Palascia, il punto più a est d’Italia, dove il nuovo anno è stato il primo a sorgere. Grazie al talento del fotografo Ezio Cairoli, queste immagini straordinarie raccontano la bellezza naturale di un momento carico di significato.

Un luogo simbolico per l’inizio dell’anno

Punta Palascia, con il suo faro iconico che domina il mare Adriatico, è una meta prediletta per chi vuole celebrare l’arrivo del nuovo anno in armonia con la natura. Anche quest’anno, numerose persone si sono radunate sulla scogliera, sfidando il freddo dell’alba, per accogliere i primi raggi di sole del 2025.

Le fotografie di Ezio Cairoli catturano non solo i colori intensi dell’alba – un’esplosione di sfumature dal rosso all’arancione, fino al blu profondo del cielo e del mare – ma anche l’atmosfera di quiete e contemplazione che caratterizza questo luogo unico.

Un inizio carico di speranza

Gli scatti di Cairoli, oltre a essere un tributo alla bellezza del Salento, rappresentano un messaggio di speranza e rinascita. Ogni alba è simbolo di un nuovo inizio, e quella di Punta Palascia, con il mare che riflette i primi raggi del sole, trasmette un senso di pace e di connessione con il mondo naturale.

Un appuntamento imperdibile

Anno dopo anno, la prima alba a Punta Palascia continua a essere un momento speciale, attirando fotografi, escursionisti e semplici appassionati di natura. Le immagini di Ezio Cairoli rimangono una testimonianza artistica di un luogo e di un istante che parlano al cuore di chi le osserva.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2025 promette di essere un anno pieno di luce e colori.

Ph_Ezio Cairoli