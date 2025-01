Castellana Grotte, 'Fanovella' la machera dell’IC Tauro–Viterbo al Carnevale di Ascoli tra storicità e attualità sabato 18 gennaio in Piazza del Popolo

CASTELLANA GROTTE (BA) – Fanovella, la maschera dell’Ic Tauro-Viterbo è stata iscritta ufficialmente al Comitato Nazionale Maschere Italiane e domani, sabato 18 gennaio 2025, farà il suo debutto ufficiale sul palcoscenico nazionale in occasione del Carnevale di Ascoli tra storicità e attualità. – Fanovella, la maschera dell’Ic Tauro-Viterbo è stata iscritta ufficialmente al Comitato Nazionale Maschere Italiane e domani, sabato 18 gennaio 2025, farà il suo debutto ufficiale sul palcoscenico nazionale in occasione del Carnevale di Ascoli tra storicità e attualità.





L’abito da adulta sarà indossato da Valeria Loseva, un’artista e animatrice di Castellana Grotte. In questa occasione, Fanovella sarà affiancata da ioPino, nei panni della Sciammerga di Mesto Natale, un’altra figura rappresentativa delle tradizioni locali. Giovedì 27 febbraio, invece, sarà presentata ufficialmente alla comunità castellanese.





Michele Grieco, fondatore del Comitato Nazionale Maschere Italiane, ha commentato la notizia: "Sarà una bellissima esperienza partecipare all’evento organizzato dall’associazione Il Carnevale di Ascoli Ets. Territori che si incontrano con le rispettive culture attraverso le proprie maschere". Dopo l’accoglienza e la presentazione al Teatro Filarmonici della ricerca del dott. Augusto Agostini, relativa alle origini del locale Carnevale, le maschere si incontreranno alle ore 11.30 in Piazza del Popolo per la sfilata delle Maschere Italiane. Alle 12.30, giro della Città con il trenino; ore 20.00 Gran ballo Cena Caffè Meletti.





UN PO’ DI STORIA - Il nome Fanovella, infatti, richiama le Fanove, i tradizionali falò che illuminano Castellana Grotte l’11 gennaio di ogni anno, ma la maschera è un personaggio ideato dalla fantasia dei bambini delle classi IV e V della scuola primaria, grazie al progetto "Maschere e Territorio", realizzato con la guida della docente Maria Sportelli, nell’ambito di un’iniziativa presentata dall’Associazione "Work in Progress" di Conversano, presidente Savia Damato e il supporto dell’associazione PugliaVox. L’idea ha trovato la sua compiutezza artistica grazie al lavoro della stilista Nilla De Santis, che ha trasformato i disegni dei piccoli studenti in due costumi, uno per adulta e l’altro per bambina.





La presentazione ufficiale a Castellana Grotte





Dopo il debutto ad Ascoli, Fanovella tornerà a Castellana Grotte per la presentazione ufficiale alla comunità locale. Questo momento sarà particolarmente significativo, poiché permetterà ai cittadini di celebrare insieme la nascita di un simbolo che rappresenta non solo la tradizione delle Fanove, ma anche la creatività e l’impegno delle nuove generazioni. La data, da confermare, è prevista per giovedì grasso, 27 febbraio 2025. In questa occasione quello da adulta sarà indossato da Valeria Loseva, quello da bambina sarà indossato, per l’anno scolastico in corso, da Cottino Dalila, IV G (sostitute Martina Vargiolu V C e Noemi Longo IV C).

La dirigente scolastica dell’I.C. Tauro-Viterbo, Carmela Pellegrini, ha commentato con entusiasmo:"Fanovella è il risultato di un lavoro di squadra che ha saputo intrecciare tradizione, creatività e senso di appartenenza. Questo progetto non è solo un omaggio alle nostre radici culturali, ma anche un’opportunità per educare i nostri ragazzi a guardare al futuro con consapevolezza e orgoglio per la propria identità. Siamo certi che questa maschera saprà rappresentare Castellana Grotte nel modo migliore".





Un sogno che diventa realtà





La presentazione di Fanovella rappresenta un ulteriore passo per rafforzare il legame tra passato e futuro. Come sottolineato da Savia Damato, presidente della Work in Progress, "l’obiettivo è promuovere la cultura locale e valorizzare i talenti dei ragazzi, dando loro la possibilità di trasformare i sogni in realtà".

Special thanks: Ringraziamo per tutto l’impegno profuso la docente Nunzia Sgobba. I cittadini castellanesi che hanno aperto le porte del loro cuore, Carrefour Market, Chantilly, Caseificio Palmirotta, Vinarium, Glamour Cafè, Autoricambi Sabatelli.