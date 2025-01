Bari, Giornata dell'Unità dell'Ucraina organizzata dall'Associazione 'Uniti per l'Ucraina'

BARI - In occasione della Giornata dell'Unità dell'Ucraina che ricorre il prossimo 22 gennaio, l'Associazione "Uniti per l'Ucraina" invita tutti i cittadini a partecipare a una manifestazione di solidarietà e supporto al popolo ucraino. - In occasione della Giornata dell'Unità dell'Ucraina che ricorre il prossimo 22 gennaio, l'Associazione "Uniti per l'Ucraina" invita tutti i cittadini a partecipare a una manifestazione di solidarietà e supporto al popolo ucraino.





L'evento si terrà domenica 19 gennaio alle ore 11.00 in Piazza Aldo Moro, a Bari. Sarà un momento di incontro, riflessione e sensibilizzazione sui temi legati alla pace, alla libertà e alla solidarietà internazionale, in particolare in questo difficile periodo per l'Ucraina.





La manifestazione vuole essere un segno di vicinanza alla popolazione ucraina, che sta affrontando una situazione di conflitto e sofferenza, ma anche un'occasione per riaffermare i valori della pace e della cooperazione tra i popoli.





Questo il programma dell'evento:

- 11.00: Accoglienza dei partecipanti

- 11.30: Interventi dei rappresentanti dell'Associazione "Uniti per l'Ucraina" e della comunità ucraina a Bari

- 12.00: Momento di riflessione e silenzio in ricordo delle vittime del conflitto

- 12.30: Conclusioni e saluti finali





Ogni anno, il 22 gennaio, l'Ucraina celebra il Giorno dell'Unità. Si tratta del giorno di proclamazione dell'Unità e dell'instaurazione della Repubblica Nazionale dell'Ucraina Occidentale. È la giornata di unificazione della RPU (Repubblica Popolare Ucraina) con la RPUO (Repubblica Popolare dell'Ucraina Occidentale) e della formazione di uno stato unitario ucraino, avvenuta nel 1919.





Il Giorno dell’Unità è stato riconosciuto ufficialmente come un giorno festivo soltanto a partire dal 1999, grazie ad un decreto presidenziale. Tuttavia, nonostante ciò, il popolo ucraino ha da sempre rispettato molto questa giornata, che veniva festeggiata anche prima del riconoscimento autorizzato da parte del Governo. Il 22 gennaio 1990, milioni di persone tenendosi per mano l'un l'altro, formarono un'infinita "catena umana" che si estendeva da Kiev a Lviv. Questo gesto divenne simbolo di unità e di libertà per il popolo ucraino. Il 22 gennaio viene ricordato anche un altro evento, che avvenne un anno prima della proclamazione della legge di unione delle due repubbliche ucraine. Il 22 gennaio 1918, per decreto governativo, è stata adottata la "quarta Universale" del parlamento centrale ucraino, che ha proclamato l'indipendenza della Repubblica Popolare Ucraina.