Congedo: 'Dal Governo Meloni 3,2 mln per il Duomo di Lecce'

- "Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Sottosegretario di Stato on. Alfredo Mantovano dell'altro ieri sono stati destinati 3.200.000 euro al Duomo di Lecce, di cui 1.600.000 euro per interventi di restauro conservativo delle facciate e delle coperture della Cattedrale e ulteriori 1.600.000 euro per interventi di restauro conservativo delle facciate e dei lastrici solari e per il consolidamento degli apparati decorativi delle facciate. Si tratta di uno stanziamento derivante dall'otto per mille a diretta gestione statale, e cioè di quella quota del gettito Irpef che i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi hanno scelto di destinare allo Stato. Dopo lo stanziamento di 3.000.000 di euro per il restauro della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’altro ieri, si tratta di un nuovo concreto segnale di attenzione da parte del Governo di Giorgia Meloni verso Lecce e il Salento, questa volta diretto al principale luogo di culto della città e straordinario esempio di arte barocca che fa di Piazza Duomo una delle più belle e ammirate d'Italia".