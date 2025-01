Conversano: presentato alla presenza dell’assessore regionale Leo l’innovativo programma educativo che unisce arte e infanzia

CONVERSANO - Si è tenuta mercoledì 22 gennaio 2025, presso la Pinacoteca Paolo Finoglio del Polo Museale della Città di Conversano, la presentazione ufficiale del programma educativo innovativo che valorizza l’identità di Conversano come città d’arte e promuove l’educazione "art based" per i bambini nella fascia 0-6 anni. L'iniziativa si inserisce nelle linee guida del Sistema Integrato 0-6, ponendo le basi per un percorso educativo e culturale che coinvolgerà l’intera comunità cittadina.A dare il via all’evento i saluti del sindaco Giuseppe Lovascio, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: "Credo che investire su una programmazione di questo tipo sia uno dei migliori investimenti che si possa fare per il futuro di una società e di una comunità. Educare alla bellezza significa portarla nel mondo dell'arte sin da piccolissimi, far capire quanto sia importante la bellezza della propria città e di ogni ambiente che si frequenta. Anche ciò che non è bello può essere reso bello, ed è questo il tipo di impostazione di vita che vogliamo promuovere".La parola è quindi passata all’Assessore della Sezione Istruzione e Università Regione Puglia, dott. Sebastiano Leo, che ha sottolineato: "Per noi la fascia 0-6 anni è fondamentale per lo sviluppo delle persone, dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze. Coniugare qui, in questa città straordinaria, l'arte con le attività messe in campo per questa fascia d'età rendono il progetto davvero vincente".Come raccontato nel corso della presentazione, "Crescere con la bellezza. Conversano, arte, cura e infanzia" è infatti un progetto che si sviluppa su un anno di lavoro articolato in un percorso di ricerca-formazione-azione, volto a integrare l’arte nei processi educativi e a promuovere il benessere culturale e sociale dell’infanzia. Molteplici le attività previste: dalla formazione per insegnanti ed educatori alla residenza d’artista con Hervé Tullet, autore e illustratore francese di fama internazionale.Grande l’entusiasmo espresso da tutta l’amministrazione comunale e, in modo particolare, dagli assessori Caterina Sportelli, Dario Berti e Francesca Lippolis che sinergicamente hanno lavorato alla costruzione e realizzazione del progetto.Un progetto particolarmente apprezzato anche dalle istituzioni regionali come ricordato da Cristina Sunna, Responsabile EQ “Promozione del Sistema Integrato 0-6” della Regione: "Ringrazio davvero tanto il sindaco, l'amministrazione e tutte le istituzioni coinvolte per aver dato vita a questo progetto straordinario. Un aspetto cruciale del progetto riguarda il Coordinamento Pedagogico Territoriale, il quale intende superare la tradizionale separazione tra i segmenti educativi 0-3 e 3-6 anni. Attraverso un approccio integrato, il programma mira a costruire politiche di continuità educativa e a creare un dialogo costante tra educatori, dirigenti scolastici e amministrazione comunale, per rispondere in maniera efficace ai bisogni della comunità e delle famiglie”.L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con partner nazionali e internazionali, è dunque pronta a trasformare Conversano in una destinazione culturale a misura di bambino, garantendo esperienze artistiche e culturali inclusive e accessibili, capaci di rafforzare il legame tra il patrimonio storico locale e le nuove generazioni all’interno della cornice offerta dalla realtà cittadina.