Coppa Italia Eccellenza: il Barletta trionfa per la Puglia

- Superando il Galatina per 4-0, il Barletta 1922 ha conquistato la Coppa Italia di Eccellenza per la fase regionale della Puglia. Già in vantaggio nella conquista del trofeo in virtù dello 0-1 ottenuto nella gara di andata disputata a Galatina nel pomeriggio del 16 gennaio, la compagine biancorossa ha completato il trionfo nell'incontro di ritorno disputato al Puttilli nella serata di giovedì 23 gennaio 2025. Con questo successo, maturato anche per mezzo delle reti messe a segno da Scaringella, Giambuzzi, Lavopa e Lobosco, il Barletta accede alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza.