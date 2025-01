Trinitapoli ricorda la Shoah con eventi commemorativi dal 25 al 27 gennaio

MICHELE MININNI - Dal 25 al 27 gennaio, l’Amministrazione Comunale di Trinitapoli organizza una serie di iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto, in collaborazione con le scuole locali. Un'occasione importante per coinvolgere l’intera comunità, sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della memoria storica e della riflessione condivisa sul significato della Shoah.

Gli eventi vedranno la partecipazione del Sindaco Francesco di Feo, della Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti e dell’Assessore alla Cultura Giovanni Landriscina. Saranno presenti anche i Dirigenti Scolastici delle istituzioni locali, tra cui il prof. Ruggiero Isernia dell’Istituto Dell’Aquila-Staffa e la prof.ssa Roberta Lionetti dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Garibaldi-Leone, insieme agli studenti delle scuole cittadine.

Uno degli appuntamenti principali sarà l’esposizione intitolata “Tracce di Memoria”, aperta al pubblico dal 25 al 26 gennaio presso il Museo Archeologico. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Tautor e punta a far riflettere i visitatori attraverso testimonianze e opere dedicate alla Shoah.

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si terrà un incontro speciale presso la biblioteca comunale. Il prof. Gianni Sardaro interverrà con un approfondimento dedicato al tema dell’“Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea,” offrendo uno spunto di riflessione sul passato e sul valore della democrazia.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questi eventi significativi per onorare le vittime dell’Olocausto e contribuire, attraverso la memoria, alla costruzione di un futuro di pace e consapevolezza.