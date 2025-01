CSV Taranto: 'Comunità che coltivano speranza'

Presentata la XVIIIª Rassegna del Volontariato e Solidarietà





TARANTO - Torna la Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto ETS, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle diciotto edizioni.





L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa presso la Biblioteca Comunale "Acclavio", aperta dal Presidente Francesco Riondino che ha spiegato come «quest’anno il claim della Rassegna è "Comunità che coltivano speranza": mai come in questo periodo di profonda incertezza sul futuro, in un mondo afflitto da conflitti, disastri ambientali ed estrema povertà, c’è bisogno di “speranza”, ovvero di continuare a credere e ad avere fiducia nella realizzazione futura di ciò che desideriamo, riconoscendone i segni anche nelle piccole cose di tutti giorni».





Camilla Lazzoni, direttrice Csv Taranto, ha poi annunciato che «nelle tre giornate della XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà – da giovedì 30 gennaio a sabato 1 febbraio – il tema della "speranza" verrà esplorato attraverso laboratori, incontri, mostre, proiezioni aperti a tutta la cittadinanza, con la consueta attenzione rivolta ai giovani».





Si inizia nella giornata di giovedì 30 gennaio con l’iniziativa "Con un fiore in mano. Nutrire speranza nel presente per far fiorire futuro" che si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, in Piazza Kennedy.





L’evento – articolato su un doppio appuntamento – è pensato come un momento partecipato di dialogo e di ascolto, che darà spazio alle voci e alle esperienze dei partecipanti, per provare insieme a rispondere a domande come Quale esperienza fanno della speranza le giovani generazioni? Cosa nutre e cosa spegne la speranza? A cosa serve e come possiamo praticarla attivamente?





Nella mattina – con inizio alle ore 09.15 – dopo i saluti di Maria Antonietta Brigida, Vicepresidente Csv Taranto e Consigliera nazionale CsvNet con delega a Scuola-Volontariato, e di Adriana Schiedi, Professoressa associata di Pedagogia generale e sociale DJSGE Uniba, lo spazio sarà dedicato prevalentemente ai giovani delle scuole del territorio, sono attesi oltre 200 studenti dell’Istituto "Don Milani-Pertini" di Grottaglie, del Liceo "De Ruggieri" di Massafra e da Taranto del Liceo delle Scienze Umane "Vittorino Da Feltre", dell’Istituto "Liside-Cabrini", del Liceo "Archita" e del Liceo Artistico "V. Calò" sede di Taranto.





Il pomeriggio – alle ore 17.00 – saranno in modo particolare i volontari e le volontarie delle tante realtà del territorio a confrontarsi sul tema; la sessione pomeridiana sarà introdotta dall’intervento di Adriana Schiedi su "La speranza nell'esperienza delle giovani generazioni", nonché dai saluti di Francesco Riondino. Presidente Csv Taranto, Don Nino Borsci, delegato della Curia Arcivescovile Taranto, C.V. Antonio Rossetti del Comando Interregionale Marittimo Sud M.M., Gabriella Ficocelli, Assessore Politiche sociali del Comune di Taranto, e Mattia Giorno, Consigliere del Presidente della Regione Puglia.





Tutti gli incontri saranno condotti da Giulio Ferretto e da Beatrice Leone di Comunitazione, Associazione che in più occasioni ha collaborato con il Csv Taranto per la facilitazione di piccoli e grandi gruppi. Le attività saranno arricchite anche dalla presenza di Silvio Gioia, performer di teatro d’ombre; crea spettacoli assieme alla sua "Ombra Gemella", le scene sono sempre ricche di suggestioni ed emozioni, come solo l’ombra sa fare, mettendo "in luce" storie, persone e situazioni generalmente tenute in “ombra”.





La seconda giornata – venerdì 31 gennaio – la Rassegna sarà dedicata all’incontro con la cittadinanza e, anche in questo caso, in modo particolare con le giovani generazioni.





Nella mattinata (dalle ore 09.30 alle ore 12.30) la Rassegna del Volontariato e della Solidarietà torna nella sua location tradizionale, la Città Vecchia: gli Enti del Terzo settore locali daranno vita a diverse attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, attese in gran numero, presso la sede universitaria del DJSGE di UNIBA, in Via Duomo, e presso il Centro Ketos a Palazzo Amati. Saranno aperti anche alcuni dei bellissimi ipogei del circuito del Taranto Grand Tour.





Sempre venerdì 31 gennaio, inoltre, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Taranto, la Cooperativa Polisviluppo, la Cooperativa Museion e il Taranto Grand Tour, si scrive una nuova pagina della Taranto sotterranea, con la riapertura della meravigliosa area archeologica di Via Marche che sarà teatro dell’incontro tra il volontariato locale e la comunità.





Per tutta la giornata (dalle ore 09.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30) scuole e cittadini avranno la possibilità di visitare, accompagnati da una guida esperta, l’importante sito archeologico e conoscere le realtà di terzo settore presenti; particolarmente ricca sarà la proposta di incontri e momenti di animazione organizzati nella suggestiva location nel corso del pomeriggio e della serata.





L’inaugurazione avverrà – venerdì 31 gennaio alle ore 09.30 – alla presenza di Angelica Lussoso, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Taranto, Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto, e, per la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, la Soprintendente Francesca Romana Paolillo e la funzionaria archeologa Annalisa Biffino.





Alle ore 09.30 di sabato 1 febbraio si terrà, presso la Sala conferenze sede del DJSGE di Uniba, in Via Duomo in Città Vecchia, un importante momento di approfondimento che concluderà la Rassegna: la conversazione "Nuova economia che dà speranza. Il valore della collaborazione tra terzo settore e mondo profit".





L’iniziativa rientra in un percorso avviato da tempo dal Csv Taranto Ets per approfondire il tema del dialogo tra volontariato e mondo del profit.





Quanto lo svilupparsi di una nuova economia sul nostro territorio può essere un elemento di speranza per la nostra comunità? Il volontariato può essere protagonista anche di una nuova economia? Può il Csv Taranto favorire questi processi e in che modo? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali i protagonisti dell’incontro cercheranno di dare risposta.





Dopo i saluti introduttivi di Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto ETS, la conversazione, moderata da Carla Sannicola, ricercatrice sociale del Consorzio AASTER, si svilupperà nella prima sessione con gli interventi di Fabio De Matteis, Professore associato Economia Aziendale DJSGE di UNIBA, di Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt - Nuova Economia per Tutti, di Cristiano Caltabiano, ricercatore Iref - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, di Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto, di Carlo Martello, Segretario Generale Confcooperative Taranto e Componente Comitato Scientifico CSV Taranto, e di Giuseppe Spadafino, Vicepresidente Vicario di Confcommercio Taranto.





Nella seconda sessione i referenti degli ETS e delle realtà profit locali illustreranno alcune concrete esperienze di collaborazione tra questi due mondi che sul nostro territorio alimentano la speranza.





La XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà gode del patrocinio di CSVnet, del Presidente della Giunta Regionale, concesso con Decreto n° 6 del 10/01/2025, di quello della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’ASL Taranto, dell’Arcidiocesi di Taranto e dell’Università degli Studi di Bari "A. Moro", nonché della preziosa collaborazione del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture".