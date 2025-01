Nuovo Ospedale di Monopoli, chiarimenti e necessità di una struttura per Brindisi

BRINDISI - Il nuovo ospedale di Monopoli è una struttura sanitaria della ASL di Bari e non può essere considerato altrimenti. Questa affermazione è stata resa nota dal Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia. - Il nuovo ospedale di Monopoli è una struttura sanitaria della ASL di Bari e non può essere considerato altrimenti. Questa affermazione è stata resa nota dal Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia.





"Secondo il D.M. n. 70, la tipologia degli ospedali è definita con chiarezza e per la provincia di Brindisi sono stati previsti tre ospedali: Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni" ha dichiarato Gioia. Nonostante l'importante progresso rappresentato dall'apertura del nuovo ospedale di Monopoli, il Consigliere ha precisato che questa struttura non rientra nei confini della provincia di Brindisi e non può essere inclusa nel piano aziendale della ASL di Brindisi.





Gioia ha inoltre sottolineato che la possibilità per i cittadini di Fasano di accedere all'ospedale di Monopoli non è un aspetto rilevante nel dibattito attuale. "È fondamentale evitare strumentalizzazioni politiche in ambito sanitario e concentrarsi su soluzioni concrete e giuste per tutti", ha aggiunto.





In Puglia, sono stati realizzati numerosi nuovi ospedali, tra cui quelli di Taranto e Monopoli (Bari Sud), e recentemente sono stati finanziati ulteriori progetti per Bari Nord e Andria.





Tuttavia, la provincia di Brindisi ha urgente bisogno di una nuova struttura ospedaliera. "Il Perrino è una struttura datata e necessita di significativi interventi di riqualificazione" ha concluso Gioia.





"È giunto il momento di programmare una nuova struttura ospedaliera per la provincia di Brindisi" ha affermato con fermezza il Consigliere per la Sanità, Gioia.