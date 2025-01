Atmosfere natalizie nella Puglia Salentina

Tour esperienziali gratuiti

Dall' 11 gennaio al 1° febbraio 2025





Sei tour gratuiti di esperienza e racconti artigiani dall’11 gennaio al 1 febbraio 2025 dedicati a tre aree distinte del territorio salentino: Lecce dalle sue porte alle botteghe, l’estremo Oriente salentino, dalla Grecìa Salentina fino a Otranto; il Capo di Leuca, da Tricase ai confini dell’Impero. Sono questi i percorsi in atto, ideati uscendo dalla retorica degli "antichi mestieri" di una volta, che mostrano cosa il territorio sa fare oggi, le sue capacità, i suoi talenti. Un racconto di artigianato di tradizione e moderno insieme, in grado di dare alle proprie creazioni un valore e un carattere universali senza tempo, che si coniuga con il ricco patrimonio culturale del Salento. Un viaggio che tocca arte, architettura, riti e tradizioni che si immerge infine nei piaceri della gastronomia del territorio.

Il filo rosso conduttore del progetto è rappresentato dalla via Francigena, con la costruzione di una vera e propria linea di prodotto territoriale da percorrere in sei tappe distinte, due a piedi e quattro con minibus.





La tappa in bus dell’11 gennaio 2025 prevede un viaggio nell’estremo Oriente Salentino che tocca, a Caprarica di Lecce, la casa-laboratorio del maestro Andrea De Simeis, per vivere l’arte dell’incisione e della produzione artigianale della carta, ricavata da fibre naturali. Il percorso prosegue in Grecìa Salentina, facendo tappa a Zollino a scoprire la “sibilla” e le altre specialità della pasticceria artigianale Top Orange.

Il viaggio prosegue presso il Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano per un percorso esperienziale declinato alle tradizioni identitarie, linguistiche e musicali della Grecìa Salentina, che vede la visita guidata ai beni materiali e immateriali di Martignano, la musicalità della lingua grika del cantautore griko Rocco De Santis, l’approccio pop alla lingua identitaria della mostra interattiva "Grafo", e i "Traùdia tu Kristù" (i Canti di Natale) della Compagnia Arakne Mediterranea.





Il 17 e il 24 gennaio 2025 protagonista è la Lecce Sacra e la Lecce Artigiana con 2 tour guidati a piedi, con partenza da Porta San Biagio. Un alternarsi tra arte, artigianato e cibo di strada, che entra nella bottega del cartapestaio Mario Di Donfrancesco, per un laboratorio attivo sulla cartapesta tradizionale; nella bottega IJO Design, per scoprire l’arte di realizzare tessiture pregiate al telaio; presso l’Associazione artigiana Canefiori, un contenitore di esperienze creative, dalla ceramica moderna alla dipintura su tessuto, dall’oreficeria alla creazione di accessori di abbigliamento. Il tutto inframmezzato dal racconto e dall’assaggio di “pìttule” e altre tipicità gastronomiche della tradizione natalizia.





Il 18 gennaio e il 1 febbraio 2025 il viaggio prosegue alla scoperta del Capo di Leuca, ai confini dell’Impero, un mondo a parte, tra gusto, ceramiche, fiordi e tessiture pregiate.

Partendo da Lecce si giunge a Maglie, città natale di Aldo Moro, alla scoperta della "monachina", tipico dolce dello storico bar Policarita. Da qui in direzione Leuca si arriva a Tricase dove, tra chiese, palazzi nobiliari e antiche case a corte, ci attende il laboratorio artigiano di Agostino Branca, con le sue ceramiche a tema e gli addobbi natalizi, per un’esperienza creativa da dedicare agli ospiti.

Dopo una sosta gastronomica si scende a Tricase Porto per percorrere la costa più suggestiva della Puglia salentina, sino al fiordo del Ciolo e quindi al Faro di Leuca, alla fine della terra.

Si risale quindi a Gagliano del Capo per la visita guidata alle tessiture meccaniche Giaquinto, in un’atmosfera ottocentesca, da seconda Rivoluzione Industriale, tra telai e macchinari dalla mole e dal frastuono impressionanti. Dopo il racconto familiare si entra nello show room aziendale ad ammirare i capolavori che fanno di Tessiture Giaquinto qualcosa di unico nel panorama dell’artigianato tipico pugliese.





Il 25 gennaio 2025 si ritorna nell’estremo Oriente Salentino per apprendere i segreti dell’antica arte del mosaico, nella bottega artigiana di Stefania Bolognese a Carpignano Salentino. Attraverso la sensibilità artistica della mosaicista grika i partecipanti saranno guidati alla realizzazione di un piccolo manufatto. Da qui il gruppo si muoverà nei vicoli del borgo griko per una visita guidata alla Cripta di Santa Cristina (IX-XV sec. d.C.), scrigno della pittura bizantina con alcuni tra gli affreschi più preziosi e antichi del Meridione d’Italia.

Lasciata la cripta il gruppo si sposterà a Otranto per una visita guidata nella città ponte con l’Oriente, immersi tra la storia e la cultura nella magica atmosfera del borgo antico.

A seguire i viaggiatori si recheranno presso il Parco Turistico Culturale Palmieri di Martignano. Qui li attende un percorso esperienziale declinato alle tradizioni identitarie, linguistiche e gastronomiche della Grecìa Salentina. Attraverso il racconto, la memoria, l’arte e l’architettura, i visitatori verranno condotti in un viaggio nei luoghi simbolo del vissuto. Il griko risuonerà nella musica e nella voce del cantautore Rocco De Santis. Dopo la visita della mostra interattiva "Grafo" seguirà un laboratorio esperienziale sulle tradizioni gastronomiche natalizie che vedrà la preparazione delle "cartiddhate" e dei "porceddhuzzi", dolci tipici del territorio. L’occasione sarà quella giusta per presentare il panettone artigianale della Pasticceria Roxy di Martignano.





Le attività rientrano nel progetto "Atmosfere natalizie nella Puglia Salentina" curato da Serafino Viaggi e Turismo, in partenariato con Confcommercio Lecce, Cata C.l.a.a.i Imprese Puglia, Eos Hotel Lecce, Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, e finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Avviso Pubblico “Prodotti turistici a tema festività natalizie”.





I tour sono interamente gratuiti con prenotazione obbligatoria al Tel. 0832347155 o al Cell. 3939683320

di Serafino Viaggi e Turismo. Intero programma sulle pagine social ufficiali Instagram @pugliasalentina e Facebook @pugliasalentina





Dettaglio programma





ATMOSFERE NATALIZIE NELLA PUGLIA SALENTINA

Tour esperienziali gratuiti





L’ESTREMO ORIENTE SALENTINO

Sulle tracce del Limitone dei Greci fino a Otranto

TOUR GUIDATO in BUS

con partenza da Lecce alle ore 9.00 da Porta San Biagio (rientro ore 17.00)





Sabato 11 Gennaio 2025

Caprarica di Lecce - da ANDREA DE SIMEIS per vivere l'arte dell'incisione e della carta

Zollino - da TOP ORANGE alla scoperta della Sibilla e di altre specialità natalizie

Martignano - a PARCO PALMIERI per i racconti griki, tra pozzelle, case a corte, chiese affrescate, frantoio, Palazzo Palmieri, la mostra interattiva Grafo, la Biblioteca della Felicità, buon cibo, e i "Traùdia tu Kristù" i canti della tradizione del Natale della Grecìa Salentina





Sabato 25 Gennaio 2025

Carpignano salentino - da STEFANIA BOLOGNESE e la sua arte del mosaico. A seguire scoperta della Cripta bizantina di S. Cristina

Martignano - a PARCO PALMIERI per i racconti griki, tra pozzelle, case a corte, chiese affrescate, frantoio, Palazzo Palmieri, la mostra interattiva Grafo, la Biblioteca della Felicità, il laboratorio esperienziale sulle tradizioni gastronomiche natalizie, la scoperta del panettone artigianale della Pasticceria Roxy

Otranto - visita guidata nella città ponte con l’Oriente





LA LECCE SACRA E LA LECCE ARTIGIANA

Dalle Porte della città alle botteghe

TOUR GUIDATO a PIEDI

con partenza da Porta San Biagio (ore 9.00) e arrivo a Porta Rudiae (ore 13.00)

Venerdì 17 e 24 Gennaio 2025

Con i racconti artigiani di

CANEFIORI: un contenitore di esperienze artigiane

IJO DESIGN: tessiture pregiate al telaio, a due passi dalla Porta dell'Imperatore

DI DONFRANCESCO: un laboratorio attivo della cartapesta tradizionale

E le gustose soste per scoprire pittule e chiacchere





IL CAPO DI LEUCA, AI CONFINI DELL’IMPERO

Tra ceramiche, fiordi e tessiture pregiate

TOUR GUIDATO in BUS

con partenza da Lecce alle ore 9.00 da Porta San Biagio (rientro ore 17.00)

Sabato 18 Gennaio e Sabato 1 Febbraio 2025

Maglie - dalla storica PASTICCERIA POLICARITA per scoprire le "monachine" e gli altri dolci tradizionali

Tricase - da AGOSTINO BRANCA e le sue ceramiche artistiche, un laboratorio interattivo

Nella Tricase storica per un tipico street food, da Tricase Porto al Ciolo e al Faro di S.M. di Leuca, fino alla fine della terra

Gagliano del Capo - da GIAQUINTO per un viaggio creativo nelle tessiture meccaniche di fine Ottocento...





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Serafino Viaggi - Via di Leuca 241/B, Lecce, LE - P. IVA 03207670757

Tel. 0832347155 - Cell. 3939683320

Pagine social ufficiali Instagram @pugliasalentina e Facebook @pugliasalentina