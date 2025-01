Da Jeff Ballard agli Yellowjackets: a Bari torna «Nel gioco del jazz»

ph_Roberto Cifarelli

BARI - Affondano nel Mediterraneo le radici della cantante italo-algerina Karima, che l’1 febbraio presenterà in anteprima assoluta il suo prossimo omaggio discografico alla canzone italiana per l’apertura di «Music Loves - Part One», la stagione 2025 dell’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito con la direzione artistica di Pietro Laera. Sino al 28 maggio saranno in tutto sette i concerti al Teatro Forma di Bari, dove saranno di scena molti ospiti internazionali, dai batteristi americani Jeff Ballard e Joey Baron al nuovo talento del jazz europeo, il trombettista francese Fabien Enger, oltre ai leggendari Yellowjackets con i quali s’identifica la stagione più sfolgorante del jazz fusion. Nelle vesti di bandleader ci saranno anche alcuni indiscussi talenti della florida scena pugliese, dal chitarrista Fabrizio Savino al batterista Mimmo Campanale sino alla pianista Nicole Brancale con il Pianofone Trio, ensemble nel quale militano i sassofonisti Paolo Debenedetto e Valter Nicodemi.Dunque, si parte l’1 febbraio con Karima accompagnata da Piero Frassi (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria) nel progetto «Mediterranea» dedicato alla canzone italiana con un repertorio che spazia da «Anna verrà» e «Bella ‘mbriana» di Pino Daniele a «Il nostro concerto» di Umberto Bindi.Si prosegue il 20 febbraio con la presentazione del disco «The Rising Sun» (Inner Urge Records) che il chitarrista barese Fabrizio Savino aveva inciso con Luca Alemanno e Sebastian Merk e che in questo frangente ripropone con il contrabbassista Francesco Angiuli e il batterista californiano Jeff Ballard, per anni membro della band di Ray Charles, poi accanto a Chick Corea, Pat Metheny, Joshua Redman a Gary Burton e dal 2005 componente del super trio di Brad Mehldau con Larry Grenadier.A sua volta, il 7 marzo, il trombettista francese Fabien Enger, figura emergente del modern jazz, presenta i pezzi originali del disco «Off the Seabed» (Inner Urge Records) registrato in duo con il pianista Justin Griggs e qui riproposto con un quartetto nel quale figurano Giuseppe Magagnino (pianoforte), Aldo Capasso (contrabbasso) e Silvio Annese (batteria).Altro progetto discografico il 28 marzo, quando il batterista Mimmo Campanale suonerà i pezzi carichi di lirismo e soluzioni ritmiche originali del suo «CollaborationsOne» (Abet) con il pianista Domenico Cartago, il contrabbassista Camillo Pace e, in veste di ospite speciale, il bandoneonista Daniele Di Bonaventura.Il 5 aprile ci sarà, invece, uno speciale omaggio al Gershwin di «Un americano a Parigi» con il set del Pianofone Trio comprendente anche i capolavori per il cinema di John Williams insieme a brani originali, sempre dentro un percorso al confine tra sound classico e improvvisazione.Da circoletto rosso la data del 21 maggio, quando sul palco del Forma saliranno gli Yellowjackets oggi formati da uno dei fondatori della band, il tastierista Russell Ferrante, nonché da un altro dei suoi membri storici, il sassofonista Bob Mintzer. Con loro una vecchia conoscenza come il batterista Will Kennedy, che dopo aver militato negli Yellowjackets dal 1987 al 1999, è tornato a farne nuovamente parte nel 2010, mentre il bassista Dane Alderson rappresenta l’acquisizione più recente del gruppo, nel quale suona dal 2015.Chiusura il 28 maggio con il trio guidato dal chitarrista Guido Di Leone, che per l’occasione ha raccolto intorno a sé il bassista Dario Deidda, vincitore per ben otto volte consecutive del Jazzit Award, e il batterista Joey Baron, figura tra le più rappresentative della scena downtown newyorchese e tante collaborazioni di primo piano, tra cui quelle con Carmen MacRae, Bill Frisell, John Zorn e Dizzy Gillespie.I concerti avranno inizio tutti alle ore 21. Per info su biglietti e abbonamenti 338.9031130 - nelgiocodeljazz.com - biglietti online su liveticket.it