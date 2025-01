Da Shoo Loong Kan torna l’opera Mille Volti per il capodanno cinese

MILANO - Martedì 28 gennaio si festeggia l’arrivo dell’anno del serpente e da Shoo Loong Kan torna il Bian Lian - lo spettacolo tradizionale dei Mille Volti (mix tra magia e arte) simbolo dell’Opera del Sichuan – che, il ristorante dedicato all’hot pot all’angolo tra via Farini e il cimitero Monumentale, ha portato lo scorso anno per la prima volta in Italia proprio in occasione del capodanno cinese.

Un’occasione speciale per assistere all’affascinante atto teatrale, nato 400 anni fa nella regione cinese da cui prende il nome (il Sichuan è noto come “La Terra dai Mille Volti”), dove l’artista che lo interpreta indossando maschere e costumi dai colori sgargianti e finemente decorati, tra abili movimenti delle braccia e con l’ausilio di un ventaglio riesce a cambiare volto (maschera) in pochi secondi, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Ma se lo scorso anno ad esibirsi è stata l’attrice cinese 雷欣美 Xinmei Lei del Chengdu Shuxitang Cultural Media, giunta a Milano direttamente dalla capitale del Sichuan, questa volta ad emozionare gli ospiti di Shoo Loong Kan sarà il direttore del ristorante Chen Yeyan (volto noto della ristorazione milanese, per anni direttore di sala dello storico ristorante giapponese Osaka) che, colpito dalla performance, si è candidato come allievo della scuola del Maestro Lei e, una volta accettato, dopo aver passato la scorsa estate un intenso percorso di formazione direttamente con lui per apprendere tutti i segreti dell’opera Mille Volti, ne è diventato un membro ufficiale.

Uno spettacolo emozionante ed unico nel suo genere che, la sera del 28 gennaio in una doppia esibizione, vedrà il debutto di Chen Yeyan come artista del Mille Volti e sarà l’anteprima di un appuntamento mensile che a partire da febbraio andrà in scena da Shoo Loong Kan ogni secondo venerdì del mese.

La cena del 28 gennaio sarà alla carta, lasciando liberi di scegliere ciò che si preferisce dal menu di Shoo Loong Kan, ma per chi volesse davvero seguire la tradizione il consiglio è quello di ordinare pesce (simbolo di abbondanza), dei dumpling (ravioli, simbolo di fortuna e ricchezza), delle polpette di carne/pesce/verdure (la cui forma tondeggiante è simbolo di unione) o dello speciale Lucky Bag “福袋”, un fagottino a base di tofu ripieno di surimi decorato con l’ideogramma 福 (che in Cina viene appeso sui muri e finestre la sera di capodanno), simbolo di buona fortuna e prosperità.

Inoltre agli ospiti della cena di capodanno verrà donato (fino ad esaurimento scorte), un cartoncino profumatore d’ambiente brandizzato Shoo Loong Kan e decorato con scritte beneaugurali (prosperità, felicità, ricchezza, longevità) per l’anno del serpente.









Shoo Loong Kan

Via Farini 21 - Milano

Tel. +39 324.2866666

Sempre aperto

Orari ristorante: Dal lunedì al venerdì (12:00-15:00/18-00:00), sabato e domenica (orario continuato dalle 12:00 a mezzanotte)





Prezzo medio: 35 Euro

Coperto: 3 Euro

Carte di credito: Tutte tranne Diners

Animali: si, purchè educati

Accesso disabili: con aiuto

Website shooloongkan.it

IG shooloongkanmilano