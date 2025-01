Mariella Maria Sivo presenta a Bitonto il 24 gennaio le sue 'Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70' edite dalla SECOP

Primo libro per la scrittrice: seconda presentazione in programma al Salotto Letterario "Centro Studi G. Degennaro





BITONTO (BA) - Dopo il successo riscosso, il 19 gennaio a Corato, in occasione della prima presentazione del suo esordio letterario "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni 70", la scrittrice Mariella Medea Sivo torna protagonista di un incontro il 24 gennaio. Alle 18,30 presenterà, infatti, la sua prima opera, edita dalla SECOP Edizioni presso il Salotto Letterario "Centro Studi G. Degennaro" in Largo Teatro Umberto I, 7 a Bitonto.





Un evento organizzato dalla stessa casa editrice pugliese insieme all'Associazione Culturale FOS e in collaborazione con il Circolo dei Lettori della Libreria del Teatro. A coordinare la serata sarà Raffella Leone che modererà i vari interventi in programma a cura di Mariateresa Bari, Francesca Morrelli e Gianluca Rossiello, nonché dell’autrice Mariella Medea Sivo.





Durante la presentazione, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il mondo raccontato fra le pagine della Sivo e approfondire il significato di una narrazione che attraversa le difficoltà e le complessità dell'essere donna, senza mai ricercare un lieto fine, ma piuttosto un’esistenza vissuta con forza, passione e indipendenza. "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni ‘70" è una raccolta di dodici racconti che sfumano tra il genere favolistico e il dramma dell’abisso umano, esplorando la condizione femminile sin dalle sue radici più lontane.





Le protagoniste di questi racconti sono donne che, pur subendo le ferite inflitte dalle figure maschili della loro vita, non accettano un destino predefinito. L'iniziale "M" del loro nome è simbolo di parole come mare, madre, memoria, magia, malattia, e rappresenta la forza e l'incedere delle protagoniste che non cercano il riscatto, ma la libertà di vivere secondo il proprio desiderio, senza cedere mai alla vittimizzazione. Non è la ricerca del lieto fine a caratterizzare queste storie, ma la determinazione di tracciare una mappa dolorosa, e allo stesso tempo autentica, di una realtà complessa e intrisa di lotta.





Mariella Medea Sivo, nata ad Andria e residente a Corato, è una scrittrice, divulgatrice letteraria e attivista impegnata da anni nella sensibilizzazione sui temi della violenza di genere. Ha pubblicato numerosi racconti su riviste letterarie, testi teatrali, prefazioni e postfazioni. È anche la curatrice di varie rassegne letterarie e rubriche sociali, tra cui Enoteca letteraria, Letteratura erotica e Un libro al giorno. Fondatrice dell’associazione culturale I libri di Medea, ha organizzato performance teatrali sulla prevenzione della violenza sulle donne. Inoltre, collabora dal 2020 al Festival Mexicano itinerante Alas para volar, con l'alto patrocinio dell’Ambasciata del Messico. Oltre alla scrittura, si occupa di editoria, lavorando come editor e contribuendo a diverse testate giornalistiche.





L’ingresso all’evento del 24 gennaio è gratuito, per info contattare il numero 0803758368.