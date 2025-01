Eleonora Stolfi, online il visual video di “Acrobati''

È online il visual video di “Acrobati”, il nuovo singolo dell’ecletticə songwriter italo-britannicə Eleonora Stolfi, uscito venerdì 24 gennaio.

Il visual video che dà forma e colore alle parole della cantante è caratterizzato dal susseguirsi di frame dal sapore retrò. Immagini apparentemente sconnesse di dettagli di vario genere, dalle luci colorate di un luna park a un fiore che sboccia – elegante metafora di eroticità – e poi appassisce, si alternano suggerendo il trascorrere inesorabile del tempo e facendo risultare il video ipnotico e a tratti onirico, perfetto per sottolineare il contrasto tra la velocità e il distacco delle nuove dinamiche relazionali che Eleonora Stolfi canta nel brano.

Con “Acrobati” Eleonora Stolfi dà il benvenuto al nuovo anno aggiungendo un ulteriore tassello al suo personale puzzle musicale, che ha preso forma nel corso degli anni e con cui si è costruitə un’identità artistica riconoscibile e autentica. Le sue canzoni sono una miscela di arpeggiatori e string machines dell’italo-disco anni Ottanta e di testi cantautorali. Il mondo richiama atmosfere alla Lucio Battisti, catapultate in contesti attuali, dove passato e presente si mischiano nel sound, nella narrativa e nell’uso della voce pulita e non troppo lavorata. Da sempre l’artista ha scelto di superare i limiti imposti dalla discografia per viaggiare più lontano, seguendo i modi più istintivi di mettersi a nudo e stare sul palco, contro ogni discriminazione e categoria.

Eleonora Stolfi è unə songwriter italo-britannicə. Dopo il primo album solista “Fish Out of Water” (2020), vince la quinta edizione di Sanremo Senior con “Ruggine” (2021), brano prodotto da Kazemijazi, che accompagnerà̀ Eleonora dietro al mixer anche nel suo EP “Electrochic Post-Pandemico”, uscito nel 2022. Il suo ultimo singolo “Aquiloni”, che risale a maggio 2024, è stato prodotto da Stefano Ritteri (Depeche Mode, Stromae, Cosmo).