Torna Stefano De Martino con "Stasera tutto è possibile"

L’attesa sta per terminare: da martedì al 28 gennaio alle 21.20 su Rai 2 torna uno dei programmi più amati e apprezzati dal pubblico, “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino. Anche la nuova edizione del comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, conferma la sua unica regola: divertirsi. Nel cast del programma, giunto all’undicesima edizione, la settima guidata da Stefano De Martino, sono confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult.

Dieci le puntate, ognuna, come da tradizione, con un tema diverso, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, dove, ogni settimana, arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. Ospiti della prima puntata, a tema “On the road”, saranno: Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice, Carlo Amleto. Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci.

Tra i giochi, tornerà l’icona del programma, la mitica “Stanza inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, dove improvvisare sketch. Confermati, poi, giochi divenuti ormai dei “classici”, come “Segui il labiale”, “Rumori di mimo”, “Alphabody” e “Stammi dietro dance”, accompagnati da alcune novità.

Presenti, anche in questa nuova edizione, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Basato sul format “Anything goes” creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.

“Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.