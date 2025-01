Epass, giovedì 30 gennaio si parla della figura del Caregiver

BISCEGLIE - Un convegno per raccontare a 360° la figura del Caregiver, ovvero chi si prende cura di un familiare, un anziano, un bambino o una persona con disabilità. Appuntamento con ‘Caregiver. Chi, come, quando’, giovedì 30 gennaio alle 19.30 nell’Auditorium don Pierino Arcieri di Epass, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12 a Bisceglie.La serata si aprirà con la presentazione del progetto ‘Dalla parte dei caregiver’, vincitore del concorso Orizzonti Solidali di Fondazione Megamark, con l’intervento della dott.ssa Daniela Balducci di Fondazione Megamark.A seguire gli interventi di Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio Il buon Samaritano, di MicheleAlfredo Chiariello, presidente della Camera Giuslavoristi Trani, e di Mauro Palmiotti, direttore del Consultorio familiare di Epass. Gli esperti aiuteranno a comprendere meglio la figura del caregiver, dal punto di vista sanitario, normativo e psicologico.Infine, alcune esperienze dirette riportate da Maria Pia Simone (Associazione Pegaso), Marcello Paduanelli (Universo Salute Opera don Uva) e Nicola Ulisse (Alzheimer Bat OdV).“Il Caregiver è una figura straordinaria a cui però, troppo spesso, non viene data la giusta attenzione. Il progetto di Epass intende ‘prendersi cura di chi si prende cura’, migliorando così allo stesso tempo la qualità della vita sia del caregiver che della persona assistita e dell’intera famiglia”, spiega Epass.Durante il momento di confronto, sarà presentato anche un nuovo progetto sperimentale pensato per i caregiver da Epass e Pegaso Security spa.