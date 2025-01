Evolio Expo, il cuore del settore olivicolo pulsa a Bari tra business, cultura e salute

BARI - Prosegue con successo EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B dedicata all'olio extravergine d'oliva, che sta animando i padiglioni di Fiera del Levante a Bari. La manifestazione, in corso fino a domani, si distingue per un ricco programma che spazia tra incontri commerciali, approfondimenti tematici e presentazioni innovative sul futuro dell'olio EVO. Tra i temi centrali, la salute, la sostenibilità, il turismo e l'importanza dell'olio extravergine come risorsa sia gastronomica che benefica per il benessere umano.

EVOLIO Expo, organizzata da Senaf e supportata da importanti enti come il Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, Pugliapromozione e l'Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha visto la partecipazione di 161 aziende espositrici, 22 buyer internazionali e 20 associazioni e istituzioni, consolidando il ruolo dell'olio EVO italiano nel panorama globale.

Nella giornata inaugurale, sono emerse importanti riflessioni sul mercato dell'olio EVO, con analisi delle tendenze globali e opportunità per i produttori italiani di espandersi sui mercati esteri. Il convegno organizzato dalle riviste MarkUp e GDO Week, ha messo in luce il ruolo strategico della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), sottolineando l'importanza di promuovere la qualità e la tracciabilità del prodotto, aspetti fondamentali per il successo dell'olio EVO sui mercati internazionali.

Un momento saliente dell'evento è stato l'annuncio del direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, Gianluca Nardone, che ha presentato i nuovi bandi del CSR Puglia 2023/2027. Si tratta di interventi destinati a migliorare la competitività delle aziende agricole olivicole, con particolare attenzione alla creazione di nuovi impianti arborei e alla differenziazione della produzione. Le aree colpite dalla Xylella fastidiosa, malattia che ha danneggiato molte coltivazioni olivicole, riceveranno interventi mirati per la rigenerazione degli impianti.

EVOLIO Expo ha inoltre posto l'accento sul connubio tra olio EVO, territorio e turismo. Il talk “Turismo dell’Olio: Dalla teoria alla pratica”, promosso da Pugliapromozione e dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha esplorato come l'oleoturismo stia diventando un motore importante per lo sviluppo del turismo in Puglia e in Italia. Roberta Garibaldi, esperta di Tourism Management, ha condiviso i dati del Rapporto sul Turismo Enogastronomico, che confermano l'importanza crescente dell'oleoturismo come elemento distintivo dell’offerta turistica pugliese.

Il legame tra olio, salute e benessere è stato un altro tema centrale. Il secondo talk di Pugliapromozione e dell'Associazione Nazionale Città dell’Olio ha sottolineato i benefici dell'olio extravergine di oliva per la salute, con interventi di esperti come Francesco Schittulli, Presidente della LILT, e Claudio Tiribelli, Direttore Scientifico della Fondazione Italiana Fegato. La prevenzione di malattie attraverso l'uso dell'olio EVO è un tema di grande attualità, trattato anche durante il convegno "EVO HEALTH: La prevenzione semplice", che si terrà nella giornata di domani.

Un'altra sessione importante del programma è il talk “Olio, ambiente, paesaggio, identità e turismo”, che esplorerà come il paesaggio olivicolo rappresenti una risorsa culturale ed economica unica, in grado di generare valore per le comunità locali e per il turismo.

Oltre ai convegni, EVOLIO Expo offre anche laboratori sensoriali e degustazioni guidate, workshop tecnici sulla sostenibilità e sull’innovazione, e incontri B2B per favorire il networking tra produttori e buyer nazionali e internazionali.

Con un’offerta che unisce business, cultura, innovazione e salute, EVOLIO Expo si conferma come un appuntamento imprescindibile per il settore olivicolo-oleario, non solo in Italia, ma a livello internazionale. Concludendo la sua edizione 2025, la fiera ha offerto nuove prospettive per la crescita e il consolidamento dell'olio EVO come eccellenza gastronomica e risorsa strategica per la salute e il benessere.

ADM Agenzia Dogane e Monopoli, Pugliapromozione, AIFO, Assitol, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Regione Puglia, e molte altre istituzioni e associazioni che operano nel settore olivicolo e agricolo.