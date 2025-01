OPI Brindisi: "Condanna alle aggressioni al personale sanitario, servono interventi urgenti"

BRINDISI - L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi esprime un profondo disappunto e ferma condanna per le ripetute aggressioni che il personale infermieristico è costretto a subire all’interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ospedale “Perrino. Si tratta di episodi di violenza sempre più frequenti che non solo mettono in grave pericolo l’incolumità fisica e psicologica degli operatori, ma compromettono gravemente anche la qualità del servizio erogato, portando in alcuni casi alla necessità di sospendere le attività e a cure mediche per le vittime.Le aggressioni subite dai professionisti sanitari non sono unicamente una violazione della loro sicurezza, ma un fattore che aggrava ulteriormente la carenza di personale, mettendo a rischio la continuità e l'efficacia delle prestazioni sanitarie. È inaccettabile che chi si dedica con impegno e professionalità alla cura dei pazienti debba operare in un ambiente così pericoloso e insicuro. Il sistema sanitario si basa su principi fondamentali di rispetto, cura e dignità per tutti: operatori e pazienti.L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi chiede con urgenza all'ASL di Brindisi di adottare misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere, in particolare nei reparti più a rischio, come quello di Psichiatria. È fondamentale che si intervenga per colmare le carenze di organico, dovute anche a queste aggressioni, per assicurare la continuità e la qualità dell’assistenza sanitaria.Esprimiamo piena solidarietà ai colleghi e a tutti gli operatori sanitari coinvolti in questi episodi inaccettabili di violenza, ribadendo con forza la necessità di un intervento tempestivo da parte delle istituzioni per garantire loro condizioni di lavoro sicure e dignitose.L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi continuerà a monitorare la situazione e a lottare per la protezione e la tutela di tutti i professionisti della salute, affinché possano esercitare il proprio lavoro con la serenità e la sicurezza che meritano.