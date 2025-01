"In allegria con i clown aspettando il Carnevale": un evento dedicato agli anziani a Bari

BARI - Il 21 gennaio alle ore 16:00, presso “La Madonnina Life & Care” in Viale Pasteur 18, si terrà l’evento "In allegria con i clown aspettando il Carnevale", un appuntamento speciale dedicato a regalare momenti di gioia e spensieratezza alle persone avanti negli anni.

Un’iniziativa di solidarietà e inclusione

Organizzato dall’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus – Sezione di Bari, l’evento vedrà la partecipazione della Associazione “Teniamoci per Mano Onlus – Distretto di Bari”, nota per il suo impegno nel portare sorrisi e leggerezza attraverso la clownterapia.

Gli interventi

Saranno presenti:

Grazia Andidero , responsabile della Sezione di Bari delle Crocerossine d’Italia.

, responsabile della Sezione di Bari delle Crocerossine d’Italia. Santa Fizzarotti Selvaggi , presidente nazionale dell’associazione.

, presidente nazionale dell’associazione. Paolo d’Ambrosio , presidente del Distretto di Bari di “Teniamoci per Mano”.

, presidente del Distretto di Bari di “Teniamoci per Mano”. Dr. Alberto Nerini, presidente de “La Madonnina Life & Care”.

Il significato del Carnevale

Il Carnevale, con il suo spirito di rinnovamento e rinascita, rappresenta un’occasione perfetta per celebrare la vita e condividere momenti di felicità. Questo evento mira a trasformare l’atmosfera in un’esplosione di colori, risate e solidarietà, creando un ambiente accogliente e festoso per gli ospiti della struttura.

Un pomeriggio di sorrisi e connessione

Grazie alla partecipazione generosa dei volontari di “Teniamoci per Mano Onlus”, i partecipanti potranno vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria, dimostrando ancora una volta quanto il sorriso possa abbattere barriere generazionali e promuovere il benessere emotivo.

Questo appuntamento sottolinea il valore della comunità e della condivisione, unendo associazioni, volontari e istituzioni per regalare momenti indimenticabili a chi ne ha più bisogno.