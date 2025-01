Foggia: ufficiale l’arrivo di Eduard Dutu dalla Fiorentina

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia, militante nel girone C di Serie C, ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo del difensore Eduard Dutu, 24 anni, dalla Fiorentina. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nella stagione in corso, Dutu ha collezionato 8 presenze con il Pineto, squadra del girone B di Serie C. Il difensore vanta un percorso di carriera che lo ha visto protagonista nelle giovanili della Fiorentina e in diverse squadre italiane come Reggina, Gubbio, Ancona, Virtus Francavilla Fontana, Montevarchi e, appunto, Pineto.

Tuttavia, per motivi burocratici, Eduard Dutu non sarà disponibile per la sfida di domani, alle ore 15, contro il Benevento allo stadio “Zaccheria”. Il suo debutto con la maglia rossonera è previsto per venerdì 31 gennaio, alle 20:30, nella trasferta contro il Giugliano allo stadio “De Cristofaro”, valida per la venticinquesima giornata di campionato.

L’arrivo di Dutu rappresenta un rinforzo importante per il tecnico Luciano Zauri, che potrà contare su un elemento di qualità per consolidare la difesa. Il Foggia è attualmente impegnato nella corsa verso la qualificazione ai playoff, obiettivo primario della stagione.

Con questo acquisto, i pugliesi dimostrano di voler alzare l’asticella per raggiungere traguardi ambiziosi e confermare il loro ruolo da protagonisti nel girone C.