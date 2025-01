Francavilla Fontana, convocazione del Consiglio Comunale per venerdì 24 gennaio

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 24 gennaio alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e lunedì 27 gennaio alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Venerdì 24 gennaio alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e lunedì 27 gennaio alle ore 15.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:





1. Interrogazione presentata dal consigliere Michele Iaia del gruppo "Fratelli d’Italia" inerente le condizioni di degrado in diverse vie della città;





2. Interrogazione presentata dal consigliere Alessio Curto del gruppo "Forza Italia" sugli aggiornamenti in merito alla situazione della pubblica illuminazione sul tratto di strada provinciale sp 26 che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica;





3. Interpellanza presentata dalla consigliera Antonella Iurlaro del gruppo "La città di tutti" sulle strade urbane ed extra urbane dissestate;





4. Interpellanza presentata dalla consigliera Maria Passaro del gruppo "Libera Francavilla" in merito alla Convenzione Comune di Francavilla Fontana/Wardapark O.D.V del 05.12.2024;





5. Interrogazione presentata dai consiglieri Mancino e Gallone del gruppo "Misto" in merito alla sponsorizzazione dell’area verde presso la rotatoria di Borgo Croce;





6. Interrogazione presentata dal consigliere Alessio Curto del gruppo "Forza Italia" in merito alla realizzazione della struttura sportiva polivalente di nuova costruzione appena realizzata nell’area retrostante la scuola Falcone e Borsellino di via Zullino;





7. Interrogazione presentata dai consiglieri Mancino e Gallone del gruppo "Misto" sulla mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti relativa all’intervento in via Madonna delle Grazie;





8. Mozione consiliare presentata dal gruppo PD per l’istituzione di divieto attività commerciali ambulanti su piazzali e spazi di pertinenza di chiese, di divieto di soste in prossimità di chiese, monumenti e palazzi storici nel Comune di Francavilla Fontana;





9. Mozione consiliare presentata dal consigliere Francesco Carucci del gruppo "Articolo 9" relativa alla richiesta di regolamentare la riconsegna dei lavori stradali;





10. Proposta di delibera consiglio comunale n. 1 del 02/01/2025 avente ad oggetto "Comunicazione al consiglio comunale dei prelevamenti dal fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 77 del regolamento di contabilità comunale";





11. Proposta di delibera consiglio comunale n. 2 del 02/01/2025 avente ad oggetto "Comunicazione al consiglio comunale delle variazioni di bilancio adottate dalla giunta comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 75 del regolamento di contabilità comunale";





12. Proposta di delibera consiglio comunale n. 3 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Interventi di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture sportive da candidare per i Giochi Del Mediterraneo – Edizione 2026. Ammodernamento Palazzetto dello Sport Francavilla Fontana. CUP: G64j24000210001. Approvazione variante urbanistica al P.D.F.";





13. Proposta di delibera consiglio comunale n. 4 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Interventi di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture sportive da candidare per i Giochi del Mediterraneo –Edizione 2026. Taranto 2026 - XX Giochi del Mediterraneo. Ristrutturazione impiantistica Sportiva Stadio Comunale Francavilla Fontana. Cup: G62H24000430001. Approvazione variante urbanistica al P.D.F.";





14. Proposta di delibera consiglio comunale n. 5 del 1/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di atto transattivo per le somme dovute in favore della società Manduriambiente S.p.A. per gli anni 2021-2022-2023 a seguito di provvedimento n.489 del 20/09/2024 del direttore dell'Ager";





15. Proposta di delibera consiglio comunale n. 6 del 14/01/2025 avente ad oggetto "IMU 2025: approvazione aliquote e detrazioni".





Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.