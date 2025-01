BARI - "Implicazioni giuridiche e strategiche dell'intelligenza artificiale nelle interfacce cervello-macchina: riflessioni su sicurezza e protezione dei dati" è il titolo della lezione che il Presidente della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps - ets, l'avvocato Claudio Caldarola, terrà venerdì 24 gennaio 2025, dalle ore 14:00, online sulla piattaforma Teams. L'incontro si inserisce nell'ambito del MASTER DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - UNIBA, "TERRORISMO, PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE EVERSIVA, SICUREZZA E CYBERSECURITY. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE INTERRELIGIOSA E INTERCULTURALE E PER LA DERADICALIZZAZIONE".Durante la lezione, l'avvocato Claudio Caldarola analizzerà i neurodiritti connessi all'implementazione e all'uso delle BCI (interfacce cervello-computer). Con l'avanzare delle neuroscienze e delle neurotecnologie, infatti, cresce il rischio che i dati cerebrali possano essere utilizzati senza il consenso dell'interessato o che la mente umana venga manipolata. Tali preoccupazioni sollevano la necessità di una regolamentazione etica e legale che integri questi diritti nella normativa nazionale, europea ed internazionale. L'intervento si focalizzerà anche su una riflessione più ampia in tema di sicurezza e protezione dei dati cerebrali.L'evento sarà coordinato dalla Prof.ssa Laura Sabrina Martucci, figura di riferimento nel campo delle politiche per l'integrazione interreligiosa e interculturale e riconosciuta esperta di deradicalizzazione. La lezione rappresenta un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori e per un pubblico più ampio interessato a tematiche innovative e cruciali.La partecipazione è riservata previa registrazione. Per maggiori dettagli, si invita a visitare il sito ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.