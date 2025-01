Lecce, dal 16 al 19 gennaio rassegna di film realizzati con l’Intelligenza Artificiale presso il 'SITO – Salone dell’Innovazione' al Grand Hotel Tiziano

LECCE - Si potrebbe definire un "colpaccio" per Lecce. Grazie infatti alla preziosa collaborazione con il BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival e con il suo fondatore Giovanni Balletta, il "SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento" che avrà luogo a Lecce dal 16 al 19 gennaio, offrirà la possibilità di partecipare gratuitamente alla visione dei film internazionali finalisti 2024 del prestigioso festival, interamente realizzati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. - Si potrebbe definire un "colpaccio" per Lecce. Grazie infatti alla preziosa collaborazione con il BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival e con il suo fondatore Giovanni Balletta, il "SITO – Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento" che avrà luogo a Lecce dal 16 al 19 gennaio, offrirà la possibilità di partecipare gratuitamente alla visione dei film internazionali finalisti 2024 del prestigioso festival, interamente realizzati con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.





I cortometraggi in programma sono nove: TRETA (regia di Francesco S. Brigiano, Italia), ILLUSIONS (regia di Johannes Metterleien, Austria), BLACK BALLOON (regia di Coperton Barnes Miller, USA), ROBORT (regia di Sebastian Macchia, USA), IMPROVEMENT CYCLE (regia di Hiroki Yamaguchi, Giappone), KINGDOM (regia di Andrea Bronnimann, Costa Rica), THE TIPPING FORCE (regia di Katie Morris, UK), THE ABYSS (regia di Andrés Aloi, Argentina) e THE JETTISON (regia di Michael C. Coldwell, UK).





Il BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival, fondato e curato da Giovanni Balletta, è il primo film festival europeo dedicato esclusivamente ai cortometraggi realizzati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, una manifestazione che spinge il cinema verso nuove frontiere, esplorando come la tecnologia possa diventare parte integrante del processo creativo.





Mentre il SITO –Salone dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’Orientamento che, come anticipato, avrà luogo a Lecce dal 16 al 19 gennaio 2025 presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, è un evento che ospiterà stand espositivi di scuole e aziende, incontri in stile “TedX” nella grande sala da 600 posti e presentazioni e laboratori nelle sale minori. Si rivolge ai giovani del territorio e la mission è quella di aiutarli a conoscere le ultime novità in tema di innovazione e nuove tecnologie, spronarli a diventare protagonisti attivi della loro vita e del loro futuro e offrire loro un luogo in cui scoprire tutte le offerte formative e di lavoro da parte di scuole superiori, ITS Academy, università e aziende.





Ad aver concepito e organizzato il SITO sono due giovani under 20. Luigi Carratta (18) e Francesco Pio Manca (19) si sono diplomati due anni fa presso l’indirizzo Quadriennale del "Costa" di Lecce (studenti del docente Daniele Manni), hanno frequentato il Summer Camp di mentalità imprenditoriale di WeDo Academy, ne sono diventati Junior Coach nei camp successivi e studiano Economia presso l’Università del Salento. Già nel loro ultimo anno scolastico avevano organizzato nell’aula magna della scuola un piccolo evento che ospitava le micro startup ideate e condotte dagli studenti della stessa scuola e l’anno scorso hanno messo in scena il Salentia Future Fest presso il Politeama Greco. Quest’anno il grande salto, l’ideazione di un vero e proprio salone dell’innovazione e dell’orientamento per giovani.