Serie C, l'Altamura vince 5-1 sul Taranto al D'Angelo

Nel primo tempo all’ 11’ l’ Altamura passa in vantaggio con Leonetti, tocco di sinistro. Al 19’ i murgiani raddoppiano con D’ Amico su rigore concesso per un fallo di mano di Vaughn. Al 22’ l’ Altamura realizza la terza rete con Rolando, girata di sinistro. Al 30’ la squadra di Daniele di Donato segna il quarto gol con Rolando, rasoterra di destro. Al 33’ il Taranto va in gol con Sacco su rigore dato per un fallo di De Santis su Sacco. Al 43’ D’ Amico dei murgiani sfiora la rete.





Nel secondo tempo al 4’ Ortisi dell’ Altamura va vicino al gol. All’ 11’ l’ Altamura segna la quinta rete con Bumbu di testa su cross di Carpani. Al 13’ Ortisi dei murgiani su punizione colpisce la traversa. Al 30’ Leonetti dell’ Altamura per poco non realizza il sesto gol. Al 33’ Capanni dei murgiani non concretizza una buona occasione. L’ Altamura è decima in classifica con 31 punti insieme al Giugliano e al Sorrento. Il Taranto è ultimo con 3 punti.

- L’Altamura vince 5-1 contro il Taranto al “D’ Angelo” nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Il Taranto gioca con la squadra juniores dopo lo sciopero dei calciatori per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Sulla panchina del Taranto va per la seconda volta il nuovo allenatore Pino Murgia subentrato il 16 gennaio 2025 a Michele Cazzarò che si dimise il 19 dicembre 2024.