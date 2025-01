Trani: il Festival Dixieland chiude in grande stile con 'Brass & Jazz: il Suono di New Orleans'

TRANI - Ildi Trani si prepara a concludersi sabato 4 gennaio con una serata all’insegna del jazz e dello swing, trasformando ancora una volta ilin un grande jazz club. L’evento fa parte del cartellone natalizio “Le Vie del Natale” della Città di Trani, che fino al 6 gennaio anima il centro storico con spettacoli, musica e tradizioni.

L’evento clou: Apulia Dixie Swing Band in concerto

La serata finale sarà affidata all’Apulia Dixie Swing Band, che alle 21:00 presenterà il concerto "Brass & Jazz: il Suono di New Orleans". Con il loro repertorio energico e coinvolgente, i musicisti celebreranno le radici del jazz con un’esibizione che promette di riportare il pubblico alle atmosfere di New Orleans dei primi del Novecento.

Prima del concerto, la marching band itinerante della Dixie Swing Band animerà le vie del centro cittadino dalle 19:00 alle 20:00, creando un clima di festa che culminerà nella performance serale a Palazzo Beltrani.

Il repertorio della band include brani classici come China Boy, The Sheik of Araby, Hello Dolly e All of Me, oltre a pezzi natalizi americani e grandi successi italiani reinterpretati in chiave dixie e swing.

I biglietti per il concerto sono disponibili al costo di 15 euro (posto numerato) e possono essere acquistati online o presso il botteghino di Palazzo Beltrani.

Un tributo alla tradizione jazz

L’Apulia Dixie Swing Band, composta da alcuni dei migliori musicisti pugliesi, propone un viaggio musicale che spazia dal jazz tradizionale al swing. Tra i membri figurano artisti di rilievo come Mino Lacirignola (tromba), Franco Angiulo (trombone), Vito D’Elia (clarinetto) e Lello Scazzariello (crooner).

Molti di loro vantano collaborazioni con Big Band e artisti internazionali del calibro di Chet Baker e Dizzy Gillespie, portando sul palco un’esperienza musicale unica.

Eventi gratuiti fino al 6 gennaio

Le celebrazioni natalizie continuano con una serie di eventi gratuiti:

Festival delle Bande Musicali : esibizioni itineranti al mattino e concerti nella Cassa Armonica della Villa Comunale. Domenica 5 gennaio: Orchestra Sinfonica di Fiati "Davide Delle Cese" di Bitonto. Lunedì 6 gennaio: Grande Orchestra di Fiati "La Disfida di Barletta".

: esibizioni itineranti al mattino e concerti nella Cassa Armonica della Villa Comunale. Letture Interpretate nella Cassa Armonica di Piazza Scolanova: Domenica 5 gennaio: Leggende e Tradizioni popolari del Natale con Maria Elena Germinario e Riccardo Lorusso. Lunedì 6 gennaio: Il sogno del muratore con Antonio Memeo e Emanuele Paradiso.

nella Cassa Armonica di Piazza Scolanova:

Un Natale indimenticabile a Trani

Con "Le Vie del Natale", Trani continua a offrire un’esperienza unica, tra musica, tradizioni e l’atmosfera magica del periodo festivo. Un’occasione per scoprire le bellezze della città in compagnia, immersi in un clima accogliente e gioioso.

Per maggiori dettagli e la brochure completa delle iniziative:

👉 Le Vie del Natale 2024

📞 Info: 0883.50.00.44

🌐 Palazzo delle Arti Beltrani