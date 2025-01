Manduria, 'La Forza della Costituzione': Il liceo De Sanctis-Galilei ospita il costituzionalista Enrico Cuccodoro

MANDURIA (TA) - Gli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria accolgono il costituzionalista Enrico Cuccodoro, docente presso l’Università del Salento e autore del libro Gli Impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini per l'Italia di oggi. Una riflessione costruita nel dialogo tra generazioni, per celebrare "La Forza della Costituzione" e le figure che l’hanno promossa. - Gli studenti del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria accolgono il costituzionalista Enrico Cuccodoro, docente presso l’Università del Salento e autore del libro Gli Impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini per l'Italia di oggi. Una riflessione costruita nel dialogo tra generazioni, per celebrare "La Forza della Costituzione" e le figure che l’hanno promossa.





L’evento, organizzato dal Liceo De Sanctis Galilei nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal fascismo e coordinato dal Dipartimento di Educazione Civica insieme con le Rappresentanze studentesche, è iniziato con un indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Senatrice Liliana Segre rivolto agli studenti e riportato dal Prof. Cuccodoro, docente presso l’Università del Salento ed esimio costituzionalista.





All’incontro hanno partecipato tutte le quarte classi dell’istituto nell’ambito della loro formazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, per riflettere sulla centralità della Costituzione come faro di libertà, giustizia e uguaglianza, strumenti essenziali per affrontare le sfide contemporanee. Particolarmente coinvolgente è stato il riferimento da parte del Prof. Cuccodoro, al ruolo cruciale dei giovani nella costruzione del futuro, un tema caro ai Pertini, ricordati non solo nella loro dimensione umana, attraverso aneddoti e riflessioni tratti dal libro Gli Impertinenti, ma anche per l’eredità morale e politica che hanno trasmesso.





A moderare l’incontro lo studente Manuel Vozza, rappresentante d’Istituto insieme ad Angelica Libardi, Giovanni De Cataldo e Cristiano Buccoliero, che hanno arricchito il dibattito, insieme ad altri studenti, portando il punto di vista delle giovani generazioni.





"Questo evento – ha evidenziato la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie - è un esempio concreto del nostro impegno nel promuovere la formazione integrale dei nostri studenti, attraverso il dialogo con figure di spicco come il Prof. Cuccodoro. La Costituzione non è solo un testo giuridico, ma un’eredità viva che deve essere trasmessa con passione e consapevolezza alle nuove generazioni. Il Liceo De Sanctis-Galilei continuerà a investire in progetti che promuovano i valori costituzionali, la legalità e la cittadinanza attiva, per contribuire in tutti i modi alla crescita culturale e civile dei giovani e del territorio".