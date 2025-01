Oria, Caterina Chinnici alla Festa di San Giovanni Bosco

ORIA (BR) - I volontari del S.I.N.G. in fermento per l’edizione XXVIII della Festa di San Giovanni Bosco. Ormai tutto è pronto per la nuova edizione della Festa di San Giovanni Bosco ad Oria ed i volontari dello storico sodalizio oritano, che quest’anno compie trentacinque anni, svelano il nome dell’ultimo super ospite: la dott.ssa Caterina Chinnici. - I volontari del S.I.N.G. in fermento per l’edizione XXVIII della Festa di San Giovanni Bosco. Ormai tutto è pronto per la nuova edizione della Festa di San Giovanni Bosco ad Oria ed i volontari dello storico sodalizio oritano, che quest’anno compie trentacinque anni, svelano il nome dell’ultimo super ospite: la dott.ssa Caterina Chinnici.





Magistrata e politica italiana, figlia di Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983, laureatasi all’Università degli Studi di Palermo in giurisprudenza con il massimo dei voti e lode accademica, entra in magistratura nel 1979, a venticinque anni. Intraprende la carriera di magistrato (professione svolta dal padre), svolgendo le funzioni di pretore prima ad Asti e poi a Caltanissetta, successivamente matura un’esperienza amministrativa di alcuni anni presso il Ministero della giustizia. Nel 1991 a Caltanissetta svolge le funzioni requirenti presso la Procura della Repubblica e successivamente nel 1993 diventa sostituta alla procura generale della corte d’appello di Caltanissetta. Il 20 settembre 1995 è stata nominata procuratrice della Repubblica presso il tribunale per i minori di Caltanissetta e vi resta fino al 19 novembre 2008. Nel 2002 diventa vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel 2004 è stata nominata dal Capo Dipartimento per la giustizia minorile, oltre che componente della Commissione di studio sul fenomeno del recidivismo nei minori autori di reato. Nel 2008 è procuratrice della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. A luglio 2012 viene nominata dal ministro della giustizia Paola Severino capo del Dipartimento per la giustizia minorile, e confermata nel luglio 2013 dal ministro successivo Annamaria Cancellieri.





Il 31 gennaio, alle ore 10.30, la dott.ssa Caterina Chinnici incontrerà i giovani del liceo scientifico di Oria, all’europarlamentare sarà assegnato il premio nazionale "Donato Carbone – vittima di mafia" giunto alle sua XXIII edizione. Il premio è stato pesato nel 2002 in memoria di un giovane oritano ucciso durante una rapina, è assegnato a personaggi e organizzazioni operanti nell’educazione, l’animazione, e la salvezza fisica e morale dei bambini, ragazzi e giovani, a chi è impegnato nella diffusione di tematiche legate all’antimafia ed alla Pace.





Il premio sarà consegnato, a nome del S.I.N.G., dalla dott.ssa Dorella Quarto direttrice del Centro per la Giustizia minorile e di Comunità di Puglia e Basilicata.





"La presenza della dott.ssa Chinnici – è il commento della presidente del S.I.N.G. Federica Caniglia – ci onora ed incoraggia a continuare il lungo percorso di legalità avviato anni addietro con la morte di Donato. Con questo ennesimo incontro si rafforza la collaborazione don il Liceo Scientifico di Oria alla cui dirigente e referente di plesso va il nostro infinito grazie".