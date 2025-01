Maria Sofia Palmieri ospite a Radio Kaos fra successi e progetti futuri

ROMA - Maria Sofia Palmieri, artista poliedrica capace di spaziare tra teatro, danza e letteratura, è stata protagonista lo scorso lunedì 27 gennaio della trasmissione radiofonica in prima serata La Bussola su Radio Kaos, condotta da Claudio Esposito e Tony Miales. Una serata all’insegna delle emozioni e dei racconti, dove l’attrice, ballerina e scrittrice ha condiviso i traguardi raggiunti e le aspirazioni per il futuro.

Durante la puntata, Maria Sofia ha ripercorso i momenti salienti del suo percorso artistico, soffermandosi sul recente successo dello spettacolo teatrale La notte bianca, andato in scena a Cave con grande entusiasmo del pubblico. Un progetto che, come lei stessa ha raccontato, è un vero e proprio "work in progress", arricchito ogni volta da nuovi elementi e interpretazioni. "Portarlo in scena è sempre un’esperienza nuova – ha spiegato – perché ogni spettacolo evolve, si trasforma e si rinnova, grazie anche ai grandi artisti che collaborano con me".

Non solo teatro: la Palmieri ha parlato anche delle sue soddisfazioni come scrittrice. I suoi due libri, tra cui La notte bianca, edito da AG Book Publishing, sono stati accolti con calore dai lettori e sono diventati parte integrante della sua identità artistica. Prossimi appuntamenti la vedranno protagonista nei firmacopie previsti per l’8 febbraio presso la libreria Mondadori di Viale Europa a Roma e il 15 febbraio alla Feltrinelli del Centro Commerciale Maximo, sempre nella città capitolina. "Scrivere, come recitare e ballare, è un modo per connettermi con il pubblico e condividere una parte di me stessa", ha confidato ai microfoni della radio.

Maria Sofia ha anche accennato al suo ruolo intenso nel corto Nata due volte, dove interpreta una madre problematica alle prese con un difficile rapporto con la figlia. Un’interpretazione che promette di mettere in luce il suo talento drammatico, sempre più apprezzato nel panorama cinematografico.

La diretta a Radio Kaos ha offerto uno sguardo sincero sulla sua personalità, tra emozione e spontaneità. "Essere qui in radio e raccontarmi dal vivo è un’esperienza unica – ha detto – un’occasione per riflettere sul mio percorso e condividere con chi mi segue non solo i successi, ma anche i sogni e le sfide che mi attendono".

Maria Sofia Palmieri, con la sua energia inesauribile, sta confermandosi una figura importante per chi sogna di esprimersi a 360 gradi nel mondo dello spettacolo e della cultura. I suoi prossimi impegni, tra teatro, cinema e letteratura, promettono di regalarci ancora momenti di grande emozione.