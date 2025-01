Mesagne, 'I love Uguaglianza' mostra ed evento finale del progetto 'Human23'

MESAGNE (BR) - Giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Anna in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, verrà inaugurata la mostra fotografica "I love Uguaglianza" evento finale del progetto "Human23 Valori Globali, Comunità Locali" realizzato da Conchiglia APS e CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Brindisi. - Giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Anna in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne, verrà inaugurata la mostra fotografica "I love Uguaglianza" evento finale del progetto "Human23 Valori Globali, Comunità Locali" realizzato da Conchiglia APS e CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Brindisi.





La mostra racconta in 30 scatti il percorso intrapreso con gli istituti comprensivi "Carducci-Materdona" e "Giovanni XXIII-Moro" di Mesagne da settembre 2023 a giugno 2024, rispettivamente con le classi primarie quarte e terze, per la conoscenza delle Carta dei Valori fondamentali dell’Unione Europea e in particolare per la promozione del valore dell’uguaglianza e il suo articolo 23 "Parità tra uomini e donne".





L’occasione sarà utile a presentare i risultati dell’intero progetto avviato a luglio 2023 e finanziato da ActionAid Italia International E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto "THE CARE - Civil Actors for Rights and Empowerment" cofinanziato dall’Unione Europea.





Nell’arco dei 14 mesi dell’iniziativa sono stati realizzati laboratori creativi, scolastici ed extrascolastici, che hanno coinvolto oltre 300 bambini/e sui temi della cittadinanza europea, dell’educazione alla affettività e della valorizzazione delle differenze, dell’inclusione, del superamento del gender gap; i laboratori extrascolastici sui valori e i diritti si sono svolti presso l’area kids della Biblioteca di Comunità "Ugo Granafei" di Mesagne. Dell’iniziativa ha fatto parte anche un ciclo di eventi che si è svolto presso le scuole con la presentazione del libro "Missione Parità" attraverso un dialogo con le autrici Cristina Tagliabue e Maria Scoglio. Un percorso specifico è stato inoltre coordinato dal Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Brindisi ed ha riguardato lo sport come riscatto sociale, coinvolgendo in attività sportive gratuite giovani donne neet (che non studiano e non lavorano).





Alla inaugurazione di giorno 9 gennaio parteciperanno Toni Matarrelli, Sindaco di Mesagne, Raffaella Arnesano, Project Manager di Conchiglia APS, Angelo Taurisano, Presidente del CSI Brindisi, Maria Rosaria Pomo, Dirigente Scolastica "Carducci-Materdona", Salvatore Fiore, Dirigente scolastico dell’IC. "Giovanni XXIII-Moro" e i ragazzi del Piccolo Cinema "Ken Loach". Nel corso dell’incontro saranno consegnate delle targhe per gli Enti e le Istituzioni che si sono contraddistinte in qualità di garanti dell’art.23 della Carta dei Diritti Europei.





La mostra rimarrà aperta dal 9 al 12 gennaio dalle ore 18,30 alle ore 21,00.