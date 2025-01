Massafra, la compagnia IAC in scena con 'Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio'

MASSAFRA (TA) - Domenica 26 gennaio un nuovo pomeriggio con il teatro ragazzi dell’Albero delle Storie, rassegna a cura del Teatro delle Forche. In scena la compagnia materana IAC - Centro Arti Integrate con uno spettacolo ispirato alla favola di Pollicino. - Domenica 26 gennaio un nuovo pomeriggio con il teatro ragazzi dell’Albero delle Storie, rassegna a cura del Teatro delle Forche. In scena la compagnia materana IAC - Centro Arti Integrate con uno spettacolo ispirato alla favola di Pollicino.





Le avventure delle sorelle dei fratelli Pollicicchio

di e con Nadia Casamassima

disegno dal vivo Rosita Uricchio

regia Andrea Santantonio

durata 50 min

età consigliata: dai 5 anni

teatro di narrazione e illustrazioni





C’erano una volta, in un tempo lontano, 4 sorelle e 3 fratelli. Quello era un tempo strano, in cui c’era una grande carestia, la carestia più grande di tutti i tempi, ma anche quella era una strana carestia. Difatti, non era il pane a mancare, quello che mancava era la vita. Perché in quel tempo strambo, a causa della Grande Paura che incombeva, i bambini e le bambine trascorrevano tutto il tempo in casa, senza più conoscere le cose del mondo.





Così comincia la storia delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio che decidono di lasciare la casa e attraversare il bosco in nome della libertà e dell’avventura. Incontreranno diversi personaggi: Fiori, Volpe, Albero, Vento, Lupo e infine Casa dell’Orco ed ognuno di loro gli parlerà della propria Grande Paura.





Uno spettacolo per superare le paure e riflettere sulla fratellanza e la sorellanza di tutte le creature.





Appuntamento come di consueto al Teatro Comunale "Nicola Resta" in Piazza Garibaldi a Massafra (TA)

Ingresso ore 17.30 - Sipario ore 18.00

Biglietto: 5 €

Posti limitati e prenotazione consigliata al numero 3246103258 (10-12.30 / 16-19) o su vivaticket.com





info@teatrodelleforche.com

Facebook: Teatro delle Forche

Instagram: teatrodelleforche