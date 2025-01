Michele Picaro (ECR-FdI) incontra agenti e forze dell'ordine a Bari: appuntamenti dalle 9:30 alle 11

Alle 9:30, Picaro incontrerà il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco presso la Legione Carabinieri Puglia, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dall’Arma nel contrasto alla criminalità organizzata e nella protezione delle comunità locali.



Subito dopo, alle 10:15, farà visita al Comando Regionale della Guardia di Finanza, presso la Caserma Macchi in via Gioacchino Murat 59, dove porterà il suo saluto e il sostegno di Fratelli d’Italia ai militari impegnati quotidianamente nella lotta all’evasione fiscale e ai traffici illeciti.

Alle 11:00 sarà accolto dal Capo di Gabinetto della Questura di Bari, la dott.ssa Daniela Giannuzzi, per un momento di confronto con la Polizia di Stato, baluardo fondamentale di legalità e sicurezza sul territorio.



In linea con le iniziative promosse da Fratelli d’Italia in tutta Italia nel fine settimana dell’Epifania, queste visite vogliono essere un gesto simbolico ma significativo di gratitudine verso chi, con coraggio e sacrificio, affronta sfide sempre più complesse per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

«Il governo ha già dimostrato il proprio impegno concreto con azioni incisive come il contrasto alla criminalità organizzata e il rafforzamento della tutela degli agenti, nonché con il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa», aggiunge Picaro. «Ma è grazie all’operato quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che queste politiche diventano realtà».L’eurodeputato conclude: «La strada è ancora lunga, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Noi saremo sempre al fianco delle forze dell’ordine, convinti che solo sostenendo chi difende la legalità si possa costruire un futuro più sicuro per tutti i cittadini».

BARI – «Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto con coerenza e determinazione le forze dell’ordine, colonne portanti della nostra sicurezza e simbolo di dedizione al servizio della Nazione». Così Michele Picaro (ECR – Fratelli d’Italia), che sabato 6 gennaio sarà impegnato in una serie di visite istituzionali a Bari, per rinnovare la vicinanza e il ringraziamento agli agenti e alle forze dell'ordine tutti, che ogni giorno operano per il rispetto della legalità.