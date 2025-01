Miss Italia, selezionate le prime finaliste regionali

GIOVINAZZO - Nel magico clima delle festività natalizie, il nuovo anno ha portato con sé anche l'inizio del tour 2025 di Miss Italia nella nostra regione. La prima selezione provinciale del concorso, di cui la Carmen Martorana Eventi è esclusivista per Puglia e Basilicata, si è tenuta domenica 5 gennaio nella lussuosa e romantica location di Regia Domus Borgo Sette Torri a Giovinazzo.A vincere la selezione, condotta dal presentattore Christian Binetti, è stata Flavia Chiaromonte, 23enne di Bari, studentessa di economia internazionale. Premiata come Miss Rocchetta Bellezza Swami Raffaeli, 20enne di Brindisi, studentessa di un'Accademia di moda; Miss Framesi è Francesca Palmieri, 18enne di Bari, studentessa di un istituto tecnico economico. Quarta classificata Alessia Annese, 18enne di Orta Nova, studentessa di un istituto tecnico economico; quinta classificata Giorgia Dilillo, 18enne di Barletta, studentessa di un istituto biochimico sanitario; sesta Claudia Caputo, 18enne di Modugno, studentessa di un istituto tecnico indirizzo turistico.A votarle una giuria presieduta da Maria Mazzilli, fiduciaria LILT per la provincia Bat, e composta da: Francesco De Gennaro, CEO di Regia Domus Borgo Sette Torri, di Via della Spiga Milano e di Moda Sposi Atelier, dalla senologa Daniela Erriquez e da Elena Sarcina, Miss Sport Givova 2023.Nel corso della serata è stato anche presentato il Calendario Top Fashion Model 2025, iniziativa benefica in favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat di cui è presidente Michele Ciniero.Per lo shooting fotografico del calendario, realizzato proprio tra le stanze e i giardini di Regia Domus, l'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi.Si ringrazia L’arte del fiore per aver realizzato il bellissimo bouquet tricolore che il valletto Andrea Borgomastro ha donato alla vincitrice.