Motore spento in volo, aereo BA CityFlyer partito da Firenze atterra in sicurezza a Milano Malpensa

MILANO - I piloti di un Embraer ERJ-190 della BA Cityflyer, compagnia aerea internazionale sussidiaria della British Airways con base presso l'aeroporto di Londra-City, hanno effettuato ieri, 4 gennaio 2025, un atterraggio d'emergenza presso l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, a causa dello spegnimento di uno dei suoi due motori durante l’ultima fase di salita a livello FL310, riferita ad una pressione atmosferica costante.Una situazione che ha spinto lo scalo ad attivare il meccanismo dei soccorsi nell'aeroporto di Milano. Secondo una prima ricostruzione il velivolo della BA Cityflyer, con registrazione G-LCAF, in volo BA-7016 era decollato dall'aeroporto di Firenze ed era diretto allo scalo di Londra Stansted, dove sarebbe dovuto atterrare. Mentre l'aeromobile si trovava era in rotta, quando l'equipaggio ha deciso di spegnere il motore sinistro (CF34) in quanto stava sprigionando del fumo.A quel punto il comandante ha chiesto di effettuare un atterraggio d'emergenza. L'aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 35R di Milano Malpensa circa 40 minuti dopo. L'aereo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra circa 7 ore dopo.