Ostuni, addio all'ex sindaco Lorenzo Cirasino

Proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 7 gennaio





OSTUNI (BR) - Ostuni perde un punto di riferimento politico-culturale con la scomparsa di Lorenzo Cirasino, figura carismatica che ha segnato profondamente la storia della città. È stato deputato del Partito Comunista Italiano e sindaco del rilancio della "Città Bianca", distinguendosi per intuizioni politico-amministrative che hanno lasciato il segno nella "primavera ostunese" partita all'inizio degli anni '90.





Era nato a Ostuni il 30 settembre 1945: laureato in Lettere moderne, si era dedicato all'insegnamento, prima nella media San Giovanni Bosco, poi nell'Istituto Agrario. Da sempre impegnato nelle attività sociali e sindacali, presidente diocesano dell'Azione Cattolica negli anni Sessanta, fu eletto alla Camera dei Deputati a soli 30 anni, per il Partito Comunista Italiano, nel 1976, restando in carica fino al 1979. Fece parte della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Consigliere comunale per il PCI dal 1978 al 1990, segretario provinciale della CGIL Scuola dal 1989 al 1994, fu il primo Sindaco di Ostuni eletto direttamente dal popolo, il 26 giugno del 1994. Rieletto nel 1998, lasciò la carica nel 2002. Dal 2004 al 2009 fu Assessore provinciale nell'Amministrazione guidata da Michele Errico. Era tuttora Presidente onorario dell'UNITRE di Ostuni.





Uomo di cultura e amministratore esemplare, Cirasino ha dedicato la sua vita al bene della comunità, contribuendo alla crescita sociale e culturale di Ostuni.





Ha saputo restare guida di una comunità anche una volta terminati gli impegni politici in prima persona, dedicandosi alla vita associativa del paese. Davvero una grande perdita per Ostuni. La sua memoria resterà viva come ispirazione per le generazioni future.





L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Pomes si unisce al cordoglio e comunica la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di martedì 7 gennaio 2025. I funerali si terranno martedì 7 gennaio alle ore 16:39 presso la Parrocchia Santuario SS. Cosma e Damiano.