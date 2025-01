Ostuni, le scuole ostunesi fanno fronte comune: ampliata l’offerta formativa della Città Bianca

OSTUNI (BR) - Ad un mese dalla scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 gli istituti scolastici di secondo grado della Città di Ostuni hanno deciso di fare fronte comune per comunicare le novità dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2025/2026. - Ad un mese dalla scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 gli istituti scolastici di secondo grado della Città di Ostuni hanno deciso di fare fronte comune per comunicare le novità dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2025/2026.





Una novità anche la scelta di mettersi insieme per rendere quasi unica la proposta formativa che gli studenti saranno chiamati a scegliere nelle prossime settimane.





Una scelta condivisa dall’amministrazione comunale che nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina presso Palazzo San Francesco ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’attività comune portata avanti dai dirigenti Salvatore Madaghiele (Liceo Pepe-Calamo) e Natale Palmisano (I.T.E.T. Pantanelli - Monnet).





"Siamo felici che la Città di Ostuni possa presentare un’offerta formativa ancora più ricca" spiega il Sindaco, Angelo Pomes "novità che sicuramente rappresentano un’alternativa importante per gli studenti della nostra Città e dei comuni vicini. Ringrazio i dirigenti Madaghiele e Palmisano per aver scelto di comunicare insieme le novità dell’offerta formativa dando agli studenti l’immagine di una scuola accogliente che mette tutti nelle condizioni di fare la scelta migliore".





Parole condivise dall’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Turco e dagli assessori Giuseppe Tanzarella e Niki Maffei presenti alla conferenza stampa. Importante anche l’apporto della Provincia di Brindisi rappresentata dal consigliere provinciale, Domenico Tanzarella.





Soddisfatti i dirigenti scolastici che stanno lavorando insieme per consentire agli studenti di effettuare la scelta in modo consapevole.





"L’Istituto" dichiara il prof. Natale Palmisano, Dirigente Scolastico del Pantanelli-Monnet "ha pensato di rilanciare nella forma quadriennale più la specializzazione terziaria superiore (ITS), i percorsi di studio già presenti all’interno dell’Offerta Formativa, connotandoli in un’ottica innovativa e di sostenibilità, rendendo il contesto scolastico una sorta di cantiere di talenti e potenzialità dei giovani, in grado di rafforzare il legame con il territorio e creare un ambiente di crescita in termini di collaborazione e progettazione virtuosa tra diversi soggetti, sia pubblici che privati".





"Siamo orgogliosi di annunciare l’attivazione del nuovo indirizzo di Liceo Artistico presso il nostro Istituto" dichiara il prof. Salvatore Madaghiele, Dirigente Scolastico del Pepe-Calamo "un’opportunità che arricchisce e diversifica ulteriormente la nostra offerta formativa, rendendola ancora più aderente alle inclinazioni e alle aspirazioni di studentesse e studenti. In particolare, il percorso di 'Scenografia', che si attiverà a partire dal terzo anno, è pensato per dialogare con l’attività teatrale già radicata nel nostro Liceo Classico, offrendo a studentesse e studenti l’opportunità di realizzare scenografie e progetti artistici legati al teatro, al cinema, agli eventi e ad altri contesti creativi".