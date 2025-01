Ostuni, presentazione del libro 'Essenze, Ruota dell’Anno. Granelli di poesia e rapidi segni' di Adriana Ostuni

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18:30 presso la Chiesa dello Spirito Santo, si terrà la presentazione del libro "Essenze, Ruota dell’Anno. Granelli di poesia e rapidi segni" di Adriana Ostuni. Questo evento, organizzato in collaborazione con Espressioni D'Arte, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo evocativo e profondo dell’autrice. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 4 gennaio 2025, alle ore 18:30 presso la Chiesa dello Spirito Santo, si terrà la presentazione del libro "Essenze, Ruota dell’Anno. Granelli di poesia e rapidi segni" di Adriana Ostuni. Questo evento, organizzato in collaborazione con Espressioni D'Arte, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo evocativo e profondo dell’autrice.





Adriana Ostuni, con il suo nuovo compendio grafico-letterario, ci conduce in un simbolico viaggio tra parole e immagini, invitandoci a esplorare le intersezioni di prosa, poesia e linguaggio iconico. "Essenze" è una silloge affascinante, pubblicata dalla Wip Edizioni, e fa parte della collana Spazio-Tempo. Questa opera si distingue per la sua inedita sinergia tra diversi modi di esprimere l’esperienza umana, ponendo al centro il tema ciclico del tempo.





La struttura di "Essenze" si articola in due sezioni distintive. La prima, dedicata alla prosa, affronta con sensibilità il tema della Ruota dell’Anno e delle Festività Sacre precristiane, proponendo una riflessione profonda sulle tradizioni che hanno segnato il nostro passato. La seconda sezione è caratterizzata da una sequenza di poesie brevi, composte da terzine in versi liberi, che sono accompagnate da disegni a matita, realizzati anch’essi dall’autrice. Queste poesie raccontano le peculiarità di ciascun mese dell’anno, rivelando l’alternarsi dei cicli stagionali e la loro connessione con le emozioni umane.





Il fil rouge che attraversa le due sezioni è il tempo, concepito non solo come una semplice misura, ma come una dimensione vissuta, intrisa di significati trasformativi. Le esperienze di vita, morte e rinascita si intrecciano in una circolarità simbiotica che risuona con le espressioni spirituali di ogni individuo, portando alla luce un dialogo profondo tra l’uomo e la natura.





L’evento sarà introdotto da Ruggero Cairo, che guiderà il pubblico attraverso le tematiche trattate nel libro, stimolando una riflessione collettiva. Le letture selezionate saranno curate da Antonella Colucci, che darà voce alla poesia di Adriana Ostuni, mentre Raffaele Jr Argentieri regalerà intermezzi musicali, arricchendo ulteriormente l’atmosfera di questo incontro.





Un sentito ringraziamento va a tutti i patrocinatori che hanno reso possibile questo evento: il Gruppo MEIC di Ostuni e la sua Presidente Maria Lora Minetti, l’AIFO e il Responsabile di Ostuni Leonardo Buongiorno, Lo Scudo e il Direttore Ferdinando Sallustio e Capit con il Vice Presidente Nazionale Antonio Paride Epifani. Un grazie speciale va anche alla Concattedrale Santa Maria dell’Assunzione e a don Maurizio Caliandro per la loro disponibilità e supporto.