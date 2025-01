Barletta: rapina armata in un supermercato, arrestato 42enne

BARLETTA - Ha tentato di nascondere il volto con il cappuccio verde della felpa, ma il travestimento non è bastato. Gli agenti di polizia hanno identificato e arrestato un uomo di 42 anni a Barletta, accusato di aver rapinato un supermercato brandendo un coltello.Secondo le ricostruzioni, basate sull’ascolto dei testimoni e sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’uomo avrebbe agito con atteggiamento aggressivo. Impugnando l’arma, ha minacciato la commessa, costringendola, in preda al terrore, a consegnare 350 euro in contanti prelevati dal registratore di cassa.Il 42enne è stato fermato poco dopo l’episodio e ora si trova in carcere, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.