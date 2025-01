Primo grande nome per lo 'Stupor Mundi' 2025, al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino Antonello Venditti con 'Notte Prima degli Esami 40th Anniversary 2025 edition'

Antonello Venditti (Ph Gianluca Simoni)

Appuntamento il 13 settembre 2025 start ore 21.30





SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) - Lo Stupor Mundi Festival, prodotto dalla New Music Promotion, torna anche nel 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica. La macchina organizzativa è già in moto e promette un’edizione ricca di emozioni e spettacoli memorabili.





L’apertura ufficiale è fissata per il 13 settembre 2025, al Forum Eventi, con uno degli artisti più amati della scena musicale italiana: Antonello Venditti. Il cantautore romano celebrerà il 40° anniversario del brano cult Notte Prima degli Esami con una speciale tournée intitolata "Notte Prima degli Esami 40th Anniversary 2025 Edition".





Venditti porterà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i brani che hanno segnato la sua carriera, con particolare attenzione all’album "Cuore", pubblicato nel 1984, un pilastro della musica italiana. Al centro del concerto, l’inno generazionale Notte Prima degli Esami, insieme a tanti altri capolavori che hanno fatto sognare intere generazioni.





"Obiettivo principale dello Stupor Mundi Festival – ha dichiarato il direttore artistico Vincenzo Gianfreda – è la valorizzazione delle location storiche della Puglia, posti che ospitano grandi eventi e grandi miti della musica italiana ed internazionale".





I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita su TicketOne e sulle principali piattaforme di distribuzione.





Lo Stupor Mundi Festival continua così a unire grandi artisti, location suggestive e una proposta musicale di altissimo livello, confermandosi come uno dei festival più prestigiosi e attesi del panorama culturale pugliese e nazionale.





I biglietti sono in prevendita su Ticketone e sulle piattaforme classiche di vendita.