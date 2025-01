Proiezione speciale de “La sposa turca” di Fatih Akin per “Cinema Addiction”

BARI - Giovedì 30 gennaio alle 20:30 i Cineporti di Bari, Lecce, Taranto (Spazioporto) e il cinema Laltrocinema Cicolella di Foggia ospiteranno la proiezione in contemporanea del film “La sposa turca” di Fatih Akin, all’interno del ciclo di proiezioni “Cinema Addiction” curato da Apulia Film Commission. L’ingresso sarà libero per tutti gli spettatori.

Il film, uscito nel 2004 e vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino dello stesso anno, celebra il suo ventennale con questa proiezione speciale, che lo riporta sul grande schermo dopo anni di assenza dai circuiti cinematografici e televisivi. La pellicola sarà proposta in lingua originale con sottotitoli in italiano, per offrire al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.

La trama di un capolavoro intramontabile

“La sposa turca” racconta la storia di Sibel, una giovane donna oppressa dalle rigide regole di una famiglia devota e conservatrice. Dopo aver finto un suicidio per tentare di sfuggire alla sua condizione, Sibel trova un’unica via d’uscita: il matrimonio. Chiede quindi a Cahit, un quarantenne depresso e disilluso, di sposarla. Nonostante inizialmente riluttante, Cahit accetta la proposta, dando vita a una convivenza che da pura formalità si trasforma in un legame profondo quando l’uomo si innamora di Sibel, stravolgendo il loro equilibrio.

Un omaggio al cinema d’autore

L’iniziativa, che fa parte della selezione invernale di “Cinema Addiction”, permette al pubblico di riscoprire una delle opere più acclamate di Fatih Akin, regista tedesco di origini turche, e di riflettere su temi universali come la libertà, l’amore e il senso di appartenenza.

La proiezione avrà luogo nei seguenti luoghi:

Cineporti di Bari, Lecce e Taranto (Spazioporto)

Laltrocinema Cicolella di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia

Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema d’autore, per rivivere un capolavoro che ha segnato la storia del cinema europeo.