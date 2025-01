Puglia in festa: doppia vincita da 200mila euro al 10eLotto in provincia di Bari

BARI – La fortuna bacia la Puglia, e in particolare la provincia di Bari, grazie al concorso 10eLotto di martedì 21 gennaio 2025. Due vincite eccezionali hanno regalato complessivamente 200mila euro ai giocatori pugliesi.

Le vincite a Bitonto e Altamura

Come riporta Agipronews, a Bitonto è stato centrato un colpo da 100mila euro grazie a un “9” Doppio Oro, mentre ad Altamura un’altra vincita da 100mila euro è stata realizzata con un “9”. Due premi di grande valore che rendono protagonisti i fortunati vincitori.

10eLotto: premi da record in tutta Italia

L’ultimo concorso ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, portando il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2025 a 233,9 milioni di euro. Un trend che conferma il 10eLotto come uno dei giochi più amati e ricchi d’Italia.

Puglia e fortuna: un connubio speciale

La doppia vincita in provincia di Bari non solo accende l’entusiasmo dei giocatori locali, ma sottolinea ancora una volta il ruolo della Puglia come terra fortunata nei concorsi a premi. Bitonto e Altamura diventano così simboli della speranza e della possibilità di cambiare vita grazie alla dea bendata.

Una festa che i due vincitori certamente ricorderanno a lungo!