Serie C, Girone C: 21ª giornata tra obiettivi di promozione e lotta salvezza

FRANCESCO LOIACONO - La 21ª giornata del Girone C di Serie C si preannuncia ricca di emozioni, con le squadre pugliesi impegnate in sfide cruciali per i rispettivi obiettivi.

Monopoli in cerca di continuità contro il Sorrento

Dopo la convincente vittoria per 3-0 sulla Turris al “Veneziani”, il Monopoli affronterà domenica 5 gennaio alle 15:00 il Sorrento al “Viviani”. I campani arrivano dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Catania al “Massimino-Cibali”. Per il Monopoli, la vittoria è fondamentale per rimanere in corsa per la promozione in Serie B e mantenere vivo il sogno di un salto di categoria.

Cerignola: trasferta insidiosa a Messina

Il Cerignola, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Juventus Next Gen al “Monterisi”, sarà ospite del Messina al “San Filippo”. I siciliani, in difficoltà dopo la sconfitta per 2-1 contro il Potenza, cercheranno di sfruttare il fattore campo. Il Cerignola, invece, punta al bottino pieno per avvicinarsi al secondo posto in classifica e consolidare la propria candidatura per i playoff promozione.

Taranto alla ricerca del riscatto contro il Latina

Il Taranto, reduce dalla sconfitta per 0-2 contro il Giugliano allo “Iacovone”, affronterà una difficile trasferta al “Francioni” contro il Latina. I laziali, galvanizzati dal successo per 2-0 sulla Casertana al “Pinto”, rappresentano un avversario ostico. Per il Taranto, però, è essenziale ritrovare la vittoria per iniziare la risalita in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Foggia-Altamura: scontro pugliese allo Zaccheria

Lunedì 6 gennaio alle 17:30 allo “Zaccheria”, il Foggia ospiterà l’Altamura in un derby pugliese dalle implicazioni importanti. I rossoneri, dopo lo 0-0 contro il Trapani al “Provinciale”, vogliono consolidare il dodicesimo posto e avvicinarsi alla zona playoff. L’Altamura, reduce dalla sconfitta per 1-3 contro il Crotone al “D’Angelo”, ha invece bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.