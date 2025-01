Serie C: il Monopoli vince 3-1 sulla Cavese al Veneziani

- Il Monopoli vince 3-1 contro la Cavese al “Veneziani” nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 2’ Sorrentino dei campani va vicino al gol. All’ 11’ il Monopoli passa in vantaggio con Angileri, tocco di sinistro su cross di Bruschi. Al 15’ il Monopoli raddoppia con Grandolfo, girata al volo di destro su passaggio di Viteritti. Al 28’ Miceli dei pugliesi sfiora la rete. Al 42’ Bulevardi del Monopoli di sinistro non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 1’ la Cavese accorcia le distanze con Vigliotti, rasoterra di sinistro. All’ 8’ Saio dei campani non concretizza una buona occasione. Al 14’ Bruschi dei pugliesi sbaglia da una posizione favorevole. Al 23’ Sylla del Monopoli per poco non riesce a segnare. Al 34’ Vigliotti dei campani con una rovesciata di destro per un soffio non realizza il gol del pareggio. Al 45’ il Monopoli realizza la terza rete con Yeboah, diagonale di destro. I biancoverdi sono primi in classifica con 47 punti. La Cavese è sestultima con 28 punti insieme all’ Altamura.