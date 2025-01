Serie B: il Bari riparte con la Reggiana

NICOLA ZUCCARO - Dopo la sosta invernale del campionato di Serie B, il 2025 del Bari inizia a Reggio Emilia, dove oggi alle ore 15 affronterà la Reggiana nella gara valida per la ventunesima giornata della cadetteria 2024-2025. Sul rettangolo di gioco del Mapei Stadium-Città Tricolore, i biancorossi dovranno raccogliere i frutti del lavoro svolto durante la settimana di preparazione iniziata il 4 gennaio, nel corso della quale Moreno Longo ha sperimentato diverse disposizioni tattiche in vista di una trasferta insidiosa per gli equilibri della classifica del torneo cadetto.

Alla pari del Bari, la Reggiana, che ha concluso il 2024 con una vittoria esterna per 2-0 sul campo del Mantova, cercherà di prolungare la striscia positiva di risultati. Battendo i galletti, gli emiliani potrebbero agganciare il Bari al settimo posto con 27 punti. Per evitare questa prospettiva, i biancorossi dovranno vincere e raggiungere la Cremonese al quarto posto.

I grigiorossi, impegnati in casa del Frosinone, avendo già affrontato Brescia e Cesena, prossimi avversari del Bari, possono essere un importante punto di riferimento per i biancorossi. Questi impegni completeranno il gennaio biancorosso a partire dalle 17.15 di sabato 18 gennaio, quando le Rondinelle arriveranno al San Nicola per la prima gara casalinga del 2025. Successivamente sarà il turno del Cesena, che riceverà il Bari al Manuzzi alle ore 15 di sabato 25 gennaio 2025.