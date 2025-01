Tragedia in una gara di atletica durante il lancio del martello

COLORADO SPRINGS - Un tragico incidente si è verificato lo scorso weekend durante una riunione universitaria di atletica a Colorado Springs, negli Stati Uniti. Un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da un martello lanciato durante la competizione.Secondo le informazioni diffuse da diversi media nordamericani e dal comunicato ufficiale dell'Università del Colorado a Colorado Springs (UCCS), l'attrezzo di 7,2 kg ha superato le barriere di sicurezza, colpendo mortalmente lo spettatore.Un testimone ha riferito che la vittima si trovava sugli spalti, proprio di fronte alla rete protettiva. La polizia di Colorado Springs ha confermato che l'uomo ha tentato di proteggere la moglie e il figlio quando ha visto il martello dirigersi verso di loro. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei servizi di emergenza, il 57enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.Secondo il Colorado United Track Club, la vittima era il padre di un atleta della squadra di atletica Colorado United. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 del mattino presso la Mountain Lion Fieldhouse, sede dell’evento sportivo.Le autorità non hanno ancora reso nota l'identità dell'atleta che ha effettuato il lancio e, al momento, non sono state formulate accuse. L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza negli eventi sportivi e potrebbe portare a una revisione delle misure di protezione per gli spettatori.