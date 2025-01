Workshop a Bari: PNL, Bioetica e Comunicazione Persuasiva

BARI - Il workshop intensivo su Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), bioetica e comunicazione persuasiva offre un’opportunità unica per scoprire il potere delle parole e dei pensieri. Questo corso, aperto a tutti e gratuito per i soci, promette di trasformare il modo di comunicare e di pensare, migliorando la qualità della vita sia a livello personale che professionale.

Cosa è la PNL?

La Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) è una disciplina che esplora il funzionamento della mente, spiegando i meccanismi che guidano il nostro apprendimento, comunicazione e comportamento. Conoscendo questi schemi personali, è possibile attivare risorse interne, talenti e nuove consapevolezze positive, favorendo cambiamenti evolutivi e il raggiungimento di obiettivi.

Cosa imparerai nel workshop?

Durante questo corso di due giorni, i partecipanti apprenderanno a:

Riprogrammare la mente per il successo personale e professionale.

Comunicare in modo chiaro, persuasivo ed empatico.

Gestire emozioni e reazioni per affrontare le sfide con calma e determinazione.

Attraverso tecniche pratiche e potenzianti, ogni parola e pensiero diventerà un’opportunità per una crescita profonda e duratura. Il workshop promette un cambiamento radicale, offrendo strumenti concreti per trasformare il modo di pensare e agire.

Certificazione

Alla fine del corso, i partecipanti riceveranno un Attestato di partecipazione in tema di comunicazione efficace per le relazioni interpersonali e il coaching. Questo modulo è propedeutico per percorsi avanzati come Practitioner, Master, Coach, Esperto in PNL e Comunicazione, e Mediatore Familiare bioetico.

Informazioni e iscrizioni

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito per i soci. Per partecipare, contatta la segreteria per completare l’adesione e richiedere la scheda di iscrizione cartacea.