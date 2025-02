L’autore Dino Tropea conquista il pubblico di Sanremo Writers con il suo libro 'Lasciato Indietro'

Con "Lasciato Indietro", il romanzo che trasforma le avversità in opportunità, Dino Tropea strega il pubblico sanremese, celebrando l’orgoglio e la ricchezza delle radici siciliane in un territorio culturalmente florido come quello della Liguria.





Grande successo a Sanremo Writers per Dino Tropea, scrittore e autore del romanzo "Lasciato Indietro" edito da Armando Editore. L’autore ha realizzato un libro che sta già riscuotendo un ampio consenso, per la capacità di esplorare tematiche emotivamente intense con uno stile fresco e potente, il riflesso delle sue radici siciliane, che colorano ogni pagina di una luce mediterranea unica.





Nel libro, l’autore mette in luce non solo il talento narrativo, ma anche l’eredità culturale della Sicilia, trasmettendo al lettore il calore delle sue radici, la forza delle sue tradizioni e la ricchezza di una cultura che continua a ispirare e a emozionare.





Spiega Dino Tropea «Scrivere è per me un atto d'amore, un modo per dare voce alle emozioni che ci uniscono e per celebrare la ricchezza della nostra cultura» e sottolinea che «Il successo a Sanremo Writers rappresenta per me non solo un riconoscenza del mio impegno, ma anche la conferma che le storie vere e sincere riescono a toccare il cuore delle persone».





Prosegue «Ringrazio tutti coloro che con la loro sensibilità, hanno contribuito a rendere questo successo possibile. Continuerò a scrivere con la convinzione che ogni parola, ogni racconto, possa fare la differenza».





"Lasciato Indietro" è un'opera intensa e toccante che affronta temi universali come l'esclusione, la resilienza e la ricerca di sé stessi. Il romanzo, ispirato a una storia vera, è un viaggio emozionante nel cuore umano, un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a trasformare le avversità in opportunità.





Dino Tropea non è solo un narratore, ma un uomo che crede nella condivisione e nella solidarietà. Con il progetto Mai Più Lasciati Indietro, si impegna a dare voce a chi spesso viene dimenticato, creando spazi di dialogo e nuove opportunità per tutti.





"Lasciati Indietro" su Radio TalkCity – Ogni mercoledì alle 18:00, Dino Tropea dà spazio a voci ed esperienze nel suo programma su Radio TalkCity.it, un appuntamento settimanale, voluto da Corrado Orfini, per ascoltare, riflettere e costruire insieme.





Un progetto senza scopo di lucro, nato dalla volontà di creare connessioni e dare opportunità, affinché nessuno venga mai più lasciato indietro.





L’autore e il libro





Dino Tropea è uno scrittore emergente che ha saputo conquistare il pubblico con la sua scrittura autentica e coinvolgente. "Lasciato Indietro" è la sua opera più ambiziosa, dove esplora le complessità dell’animo umano, tra emozioni travolgenti, riflessioni sul senso della vita e il coraggio di affrontare le sfide più difficili. Un libro che sta conquistando lettori e critici per la sua capacità di trattare temi universali con una scrittura intensa e coinvolgente.

Dino Tropea, con il suo stile unico, riesce a trasportare il lettore in un viaggio emozionale attraverso le vicissitudini dei suoi personaggi, che si confrontano con la perdita, la speranza e il desiderio di rinascita. La narrazione di "Lasciato Indietro" è un inno alla resilienza, un’opera che invita a riflettere sulle difficoltà della vita e sulla capacità di superarle, anche quando sembra che tutto sia perduto.

Il romanzo si distingue per il suo realismo emotivo e per la forza dei suoi protagonisti, che rappresentano una pluralità di esperienze e voci, ognuna delle quali racconta una storia di lotta e di ricerca di sé. "Lasciato Indietro" non è solo un romanzo, ma un’esperienza che coinvolge profondamente chi lo legge, spingendo a riflettere su sé stessi, sul proprio passato e sul proprio futuro.

Dino Tropea, che ha saputo farsi conoscere per la sua sensibilità e la sua capacità di penetrare nell’animo umano, continua a essere una voce rilevante nel panorama letterario contemporaneo. Con "Lasciato Indietro", Tropea si afferma come uno scrittore capace di raccontare le storie di tutti, riuscendo a trasformare ogni pagina in un momento di riflessione e crescita.

Il sostegno di partner come Fabaris (gruppo S3K), che ha riconosciuto il valore culturale dell’opera, ha consentito all’autore di ampliare la diffusione del suo messaggio. Grazie a queste collaborazioni, Dino Tropea potrà continuare a dar vita a storie capaci di ispirare, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel panorama letterario italiano.

«Lasciato Indietro» è disponibile in tutte le principali librerie e su numerose piattaforme online. Puoi trovarlo su Amazon, sul sito di Armando Editore e su altre piattaforme di vendita di libri, come Mondadori Store, IBS, Feltrinelli, e Kobo. Bastano pochi clic per immergersi nella storia!».